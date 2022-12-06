世足運彩／攻守狀況更勝瑞士一籌 看葡萄牙不讓分勝晉8強
【文/Ks運彩分析師】
世界盃淘汰賽 葡萄牙 VS 瑞士
比賽時間: 12/07 03:00
瑞士分組拿下兩勝，以分組第二進入淘汰賽，進攻火力並不是太穩定，雖然在塞爾維亞那場攻進三球，但那也是塞爾維亞後防比較糟糕，本場面對後防更強的葡萄牙，恐怕很難繳出這樣的成績。
葡萄牙意外吞下第一敗，還是敗給韓國，更是令人意外，這顆絕殺也讓烏拉圭被淘汰，也讓巴西賽程看起來更舒服，本場勢必會有所回應，拿瑞士來開刀。
兩隊狀況由葡萄牙更出色一些，整體後防的表現更為值得信賴，加上歷史對戰也是對於葡萄牙更為有利，本場看好Ｃ羅帶領葡萄牙前進下一輪。
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