世足運彩／過往交手瑞士都太被動 看好葡萄牙先破僵局獨贏

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 葡萄牙 VS 瑞士

比賽時間: 12/07 03:00

16強第八場，由H組第一的五盾軍團葡萄牙來迎戰G組第二的十字軍團瑞士。葡萄牙在小組賽戰績為2勝1負0和，於讓球盤表現上為1場過盤1場輸盤1場走水，大小球盤開出兩場大於2.5球、一場低於2.5球。葡萄牙三戰有一場完封對手，平均發動111.6次進攻，場均54.3次危險進攻，創造出4.6顆角球，得到平均14.6次自由球；在傳導方面，平均傳球數為599.6次，傳球成功率均值為86.3%；防守方面，成攻搶斷次數均12.6，阻截次數場均6。

球員表現方面Bruno Miguel Borges Fernandes已貢獻2顆入球，Rafael Alexandre da Conceição Leão，Ricardo Horta，João Félix Sequeira與Cristiano Ronaldo 4個人各一入球，進攻選擇點多，Bruno Miguel Borges Fernandes有二次助攻，目前Bruno Fernandes，Rúben Dias，João Félix Sequeira，Vítor Machado Ferreira四個人身上有一張黃牌。

瑞士在小組賽戰績2勝0和1敗，於讓球盤表現上為兩場過盤一場走水，大小球盤開出兩場低於2.5球、一場大於2.5球。瑞士在小組賽中僅輸奪冠熱門巴西一球，平均發動82.6次進攻，場均49.3次危險進攻，創造出4.6顆角球，得到平均14次自由球；在傳導方面，平均傳球數為470.3次，傳球成功率均值為81.6%；防守方面，成攻搶斷次數14.3，阻截次數場均6.3。球員表現方面Breel Donald Embolo貢獻兩入球，Remo Freuler跟Xherdan Shaqiri都入了一球。

瑞士隊一直以來都是支防守至上的球隊，讓許多強隊頭痛，他們曾在去年歐國盃淘汰法國隊讓人印象深刻。葡萄牙上次對瑞士是2019歐國聯，當時葡以3：1力克瑞士。瑞士在小組賽只讓森巴軍團只進一球，雖然在第三戰主力後防掛免戰牌，但也跟塞爾維亞互爆，以3：2贏球晉16強，所以這隻隊伍攻守轉換都很成熟。國際盤口開出葡萄牙讓半（-0.5），歐洲競彩指數1.93，大小盤2.25（2/2.5），在後市讓球盤不變，歐指降1.89，亞盤維持中水。

葡萄牙雖然星度較高，兩隊過往的交手還是保持著葡萄牙隊佔據主動而瑞士隊主守，彼此誰能打破僵局為關鍵，不過數值來說，歐指較往葡萄牙走，所以我以葡能得勝為主

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