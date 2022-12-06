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世足運彩／瑞士遭低估 推薦不妨一試受讓拔葡萄牙

聯合新聞網／ 文／祥哥
葡萄牙備戰。 法新社
葡萄牙備戰。 法新社

世界盃淘汰賽 葡萄牙 VS 瑞士

比賽時間: 12/07 03:00

本季兩隊於歐國聯同處B組，6月間兩度交鋒，葡萄牙主場4：0勝、客場0：1敗。總計6年多來5場對戰，客隊不但全軍覆沒，而且總比數為1：12。兩隊近年來首度於中立場狹路相逢，陣容與半年前相差不多，不知結果如何？雖然個人咋個看都覺得勢均力敵，但盤口仍反映了看好葡萄牙球星如雲的輿論。

這就得試試看了！小組賽之所以沒全勝球隊，末戰巴西主力大休與葡萄牙普通休當為主因。但這不是籃球比賽；不是沒了喬丹就什麼都不是的芝加哥公牛所能類比。別輕估與巴西積分相同並轡晉級的瑞士。

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