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世足運彩／西班牙名氣大也不好過 推強力團隊聯防摩洛哥受讓及小分

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摩洛哥團隊聯防強大。 法新社
摩洛哥團隊聯防強大。 法新社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 摩洛哥 VS 西班牙

比賽時間: 12/06 23:00

16強第七場，由E組第二的無敵艦隊西班牙來迎戰F組第一的摩洛哥，西班牙在小組賽戰績為1勝1負1和，於讓球盤表現上為1場過盤1場輸盤1場走水，大小球盤開出兩場大於2.5球盤一場低於2.5球盤，西班牙三戰有一場完封對手，西班牙在小組戰三場，平均是發動164次進攻，場均55.3次危險進攻，場均能創造出4.3顆角球，得到平均15次自由球，在傳導方面，他們三場平均傳球數為812.6次，傳球成功率均值為90.3%，防守方面，成攻搶斷次數均14，阻截次數場均5，

但必須先說進攻傳導數據在哥斯大黎加場嚴重灌水，所以數值看看就好，球員表現方面Álvaro Borja Morata Martín已貢獻3顆入球，Ferran Torres García有2顆入球，其他還有4個人各一入球，進攻選擇點多，Jordi Alba Ramos有二次助攻，目前只有Sergio Busquets Burgos一個人身上有一張黃牌。

摩洛哥在小組賽戰績2勝0和1敗，於讓球盤表現上為3場過盤0場輸盤，大小球盤開出兩場低於2.5球盤，一場大於2.5球盤，在小組賽中還擊敗了比利時，在小組戰三場，平均是發動79.3次進攻，場均28次危險進攻，場均能創造出1顆角球，得到平均14.3次自由球，在傳導方面，他們三場平均傳球數為349.6次，傳球成功率均值為80.3%，防守方面，成攻搶斷次數22，阻截次數場均11，球員表現方面Youssef En-Nesyri，Hakim Ziyech，Romain Saiss和Zakaria Aboukhlal皆貢獻1顆，Hakim Ziyech，Abdelhamid Sabiri，Achraf Hakimi各有一次助攻，Sofyan Amrabat，Abdelhamid Sabiri兩個人身上都各有一張黃牌。

摩洛哥以切爾西中場Hakim Ziyech為主，這隊鮮少人了解，摩洛哥除了對加拿大的烏龍球，實際未在小組戰失分，球隊穩定及記律很高，摩洛哥跟西班牙都主打傳控戰術，風格相近的兩隊在2018年世界盃小組戰就戰成2：2和局，國際盤口開出西班牙讓一（-1），歐洲競彩指數1.56，大小盤2.25（2/2.5），在後市讓球盤不變，歐指持平，亞盤維持高水，西班牙雖名氣較大，但面對摩洛哥的強力團隊聯防，光是能讓歐洲紅魔比利時輸到小組打包，還能讓擁有華麗中場的克羅埃西亞無法越雷池一步，西班牙此戰絕不好受，此戰也很可能打出一分差，或進入延長的泥沼戰。

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