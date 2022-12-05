世足運彩／對上南韓贏兩球不是夢 推巴西讓1球及大分

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 巴西 VS 南韓

比賽時間: 12/06 03:00

16強第六場，由g組第一的森巴軍團巴西來迎戰H組第二的韓國，巴西在小組賽戰績為2勝1負，於讓球盤表現上為1場過盤1場輸盤1場走水，大小球盤開出0場大於2.5球盤3場低於2.5球盤，巴西三戰有兩場完封對手，巴西在小組戰三場，平均是發動118次進攻，場均60.3次危險進攻，場均能創造出8.3顆角球，得到平均14.6次自由球，在傳導方面，他們三場平均傳球數為557次，傳球成功率均值為87.6%，防守方面，成攻搶斷次數均19，阻截次數場均5，球員表現方面Richarlison de Andrade已貢獻2顆入球，Carlos Henrique Casimiro有1顆入球，Rodrygo Silva de Goes與Vinicius Junior也各一次助攻，Daniel Alves da Silva高達5.0次場均搶斷，目前Éder Gabriel Militão，Bruno Guimarães Rodriguez Moura，Frederico Rodrigues de Paula Santos三個人身上有一張黃牌。

韓國在小組賽戰績1勝1和1敗，於讓球盤表現上為2場過盤1場輸盤，大小球盤開出一場低於2.5球盤兩場大於2.5球盤，南韓只有對烏拉圭那戰沒分，對手也是沒分，在小組戰三場，平均是發動盤104.6次進攻，場均66.6次危險進攻，場均能創造出6.6顆角球，得到平均10.6次自由球，在傳導方面，他們三場平均傳球數為434.4次，傳球成功率均值為81%，防守方面，成攻搶斷次數12.6，阻截次數場均6，球員表現方面曹圭成兩入球，金英權與黃喜燦各貢獻1顆，孫興愍，金珍珠，李康仁各有一次助攻表現，曹敬成，金英權，黃喜燦，鄭又榮，李康仁五個人身上都各有一張黃牌。

巴西攻守實力都很高，除了策略性輸球那場，巴西對手都很難得到分數，以實力排名來看這是一場一面倒的比賽，韓國在進攻上也很積極，我們先不論葡萄牙是否放水，南韓能從他手中取得兩分，也是難能可貴，也許能從巴西手上奪個伊球，國際盤口開出巴西讓一球半二（-1.5/2），歐洲競彩指數1.24，大小盤2.75（2.5/3），在後市讓球盤不變，歐指持平，亞盤維持高水，巴西雖實力碾壓南韓，但在小組賽中，入球後就比較保守，這點在淘汰賽中也是該提防，但以各方面來看，巴西贏兩球不是夢。

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運彩盤推薦：2.5大 巴西-1 正比2：0，3：0，3：1

國際盤推薦：上半1.5大，巴西讓3.5角球

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