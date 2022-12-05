世足運彩／兩隊後防表現都不差 推日本、克羅埃西亞2.5球小分
【文/Ks運彩分析師】
世界盃淘汰賽 日本 VS 克羅埃西亞
比賽時間: 12/05 23:00
克羅埃西亞分組賽沒有吞過敗績，狀態保持相當不錯，兩和一勝晉級淘汰賽，歐國盃開始就維持非常好的成績，一路挺進到這邊，最大的關鍵還是在於防守，強悍的防守就是他們獲勝的最大後盾。
日本看到歐洲球隊似乎就會有勝利女神加持，分組賽擊敗兩個前世界盃冠軍隊，真的是猶如漫畫一般的劇情，本場面對更加穩扎穩打的克羅埃西亞，進攻恐怕會面臨比較大的挑戰。
兩隊狀況由克羅埃西亞更為出色，但兩隊後防的表現都不算太差，本場要進球恐怕都不容易，本場要開出小分的機率相當高，故推薦小分過盤。
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運彩盤：2.5球小分
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