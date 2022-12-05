世足運彩／日本教頭森保一會不會異想天開？仍推克羅埃西亞不讓分勝

世界盃淘汰賽 日本 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/05 23:00

本屆世界盃開踢前，有人能想到同為亞洲球隊的日韓能夠雙雙進入16強嗎？這是繼2002年世界盃後兩隊再次上演奇蹟，但是能走多遠，就看兩隊如何踢出更有競爭力的比賽內容了，尤其是日本隊。

日本在小組賽以兩個2:1踢贏德國和西班牙，而且都是在上半場0:1落後時，在下半場連趕兩顆逆轉對手，代表這支隊伍除了入球能力不錯以外，球員們的鬥志和韌性相當驚人，但是關鍵不在球員身上，而是總教練森保一的調度會不會又出現異想天開的想法，把勁旅便成弱雞？

另一邊，上屆亞軍克羅埃西亞賽前被認為老化嚴重，可能是莫德里奇(Luka Modrić)這批球員的最後一舞，結果在小組賽越踢越勇，1勝2平毫無敗績挺進16強，其中次輪4:1大勝加拿大最為亮眼，從首戰意外踢平摩洛哥以後，能迅速調整陣容和踢法完勝加拿大，代表這支球隊的經驗相當豐富，短期賽事臨場應變的能力，還記得上屆世界盃嗎？克羅埃西亞也是沒人看好下默默踢進決賽，這屆可能無法如此亮眼，但在淘汰賽相當吃經驗的情況下，克國應該略有優勢。

這場讓分盤開出克羅埃西亞讓0.5球，算是合理盤口，中途有略降為讓0/0.5盤，代表有股投注偏向演出驚奇的日本隊，畢竟能夠戰勝德國和西班牙，面對克羅埃西亞至少也能踢平吧？預計繼續投注日本晉級的資金不會少，盤口還是調回來原先的克國讓0.5球，明顯讓想繼續支持日本的賭客按的舒服，不可不慎。另外，淘汰賽一天兩場至少有一場開出正盤，上一場讓0.5球的是荷蘭，最後也以3:1穿盤成功。綜觀以上，還是關注克羅埃西亞讓0.5球為佳。

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