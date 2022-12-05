世足運彩／日本教頭森保一會不會異想天開？仍推克羅埃西亞不讓分勝
世界盃淘汰賽 日本 VS 克羅埃西亞
比賽時間: 12/05 23:00
本屆世界盃開踢前，有人能想到同為亞洲球隊的日韓能夠雙雙進入16強嗎？這是繼2002年世界盃後兩隊再次上演奇蹟，但是能走多遠，就看兩隊如何踢出更有競爭力的比賽內容了，尤其是日本隊。
日本在小組賽以兩個2:1踢贏德國和西班牙，而且都是在上半場0:1落後時，在下半場連趕兩顆逆轉對手，代表這支隊伍除了入球能力不錯以外，球員們的鬥志和韌性相當驚人，但是關鍵不在球員身上，而是總教練森保一的調度會不會又出現異想天開的想法，把勁旅便成弱雞？
另一邊，上屆亞軍克羅埃西亞賽前被認為老化嚴重，可能是莫德里奇(Luka Modrić)這批球員的最後一舞，結果在小組賽越踢越勇，1勝2平毫無敗績挺進16強，其中次輪4:1大勝加拿大最為亮眼，從首戰意外踢平摩洛哥以後，能迅速調整陣容和踢法完勝加拿大，代表這支球隊的經驗相當豐富，短期賽事臨場應變的能力，還記得上屆世界盃嗎？克羅埃西亞也是沒人看好下默默踢進決賽，這屆可能無法如此亮眼，但在淘汰賽相當吃經驗的情況下，克國應該略有優勢。
這場讓分盤開出克羅埃西亞讓0.5球，算是合理盤口，中途有略降為讓0/0.5盤，代表有股投注偏向演出驚奇的日本隊，畢竟能夠戰勝德國和西班牙，面對克羅埃西亞至少也能踢平吧？預計繼續投注日本晉級的資金不會少，盤口還是調回來原先的克國讓0.5球，明顯讓想繼續支持日本的賭客按的舒服，不可不慎。另外，淘汰賽一天兩場至少有一場開出正盤，上一場讓0.5球的是荷蘭，最後也以3:1穿盤成功。綜觀以上，還是關注克羅埃西亞讓0.5球為佳。
足彩神釣手推薦：
運彩盤：克羅埃西亞不讓分勝
國際盤：克羅埃西亞-0.5
更多世界盃分析，歡迎PressPlay訂閱『足彩神釣手』:https://reurl.cc/7oGM5k
更多運彩資訊，歡迎參閱運彩報馬仔(https://www.fengyuncai.com)
《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言