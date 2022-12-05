快訊

林智堅、鄭文燦學位遭撤銷！徹查陳明通指導論文？ 教長這樣說

失眠不只睡不著！醫列「這4種情況」都算 太早醒別以為是睡飽了

西服男子之必要？從優雅到實用的古典男裝全圖解

世足運彩／日本教頭森保一會不會異想天開？仍推克羅埃西亞不讓分勝

聯合新聞網／ 運彩報馬仔提供
克羅埃西亞備戰。 路透社
克羅埃西亞備戰。 路透社

世界盃淘汰賽 日本 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/05 23:00

本屆世界盃開踢前，有人能想到同為亞洲球隊的日韓能夠雙雙進入16強嗎？這是繼2002年世界盃後兩隊再次上演奇蹟，但是能走多遠，就看兩隊如何踢出更有競爭力的比賽內容了，尤其是日本隊。

日本在小組賽以兩個2:1踢贏德國和西班牙，而且都是在上半場0:1落後時，在下半場連趕兩顆逆轉對手，代表這支隊伍除了入球能力不錯以外，球員們的鬥志和韌性相當驚人，但是關鍵不在球員身上，而是總教練森保一的調度會不會又出現異想天開的想法，把勁旅便成弱雞？

另一邊，上屆亞軍克羅埃西亞賽前被認為老化嚴重，可能是莫德里奇(Luka Modrić)這批球員的最後一舞，結果在小組賽越踢越勇，1勝2平毫無敗績挺進16強，其中次輪4:1大勝加拿大最為亮眼，從首戰意外踢平摩洛哥以後，能迅速調整陣容和踢法完勝加拿大，代表這支球隊的經驗相當豐富，短期賽事臨場應變的能力，還記得上屆世界盃嗎？克羅埃西亞也是沒人看好下默默踢進決賽，這屆可能無法如此亮眼，但在淘汰賽相當吃經驗的情況下，克國應該略有優勢。

這場讓分盤開出克羅埃西亞讓0.5球，算是合理盤口，中途有略降為讓0/0.5盤，代表有股投注偏向演出驚奇的日本隊，畢竟能夠戰勝德國和西班牙，面對克羅埃西亞至少也能踢平吧？預計繼續投注日本晉級的資金不會少，盤口還是調回來原先的克國讓0.5球，明顯讓想繼續支持日本的賭客按的舒服，不可不慎。另外，淘汰賽一天兩場至少有一場開出正盤，上一場讓0.5球的是荷蘭，最後也以3:1穿盤成功。綜觀以上，還是關注克羅埃西亞讓0.5球為佳。

足彩神釣手推薦：

運彩盤：克羅埃西亞不讓分勝

國際盤：克羅埃西亞-0.5

更多世界盃分析，歡迎PressPlay訂閱『足彩神釣手』:https://reurl.cc/7oGM5k

更多運彩資訊，歡迎參閱運彩報馬仔(https://www.fengyuncai.com)

《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》

世足運彩 卡達世足 wcup53

相關新聞

世足運彩／對上南韓贏兩球不是夢 推巴西讓1球及大分

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃淘汰賽 巴西 VS 南韓 比賽時間: 12/06 03:00 16強第六場，由g組第一的森巴軍團巴西來迎戰H組第二的韓國，巴西在小組賽戰績為2勝1負，於

世足運彩／兩隊後防表現都不差 推日本、克羅埃西亞2.5球小分

【文/Ks運彩分析師】 世界盃淘汰賽 日本 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/05 23:00 克羅埃西亞分組賽沒有吞過敗績，狀態保持相當不錯，兩和一勝晉級淘汰賽，歐國盃開始就維持非常好的成績

世足運彩／日本教頭森保一會不會異想天開？仍推克羅埃西亞不讓分勝

世界盃淘汰賽 日本 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/05 23:00 本屆世界盃開踢前，有人能想到同為亞洲球隊的日韓能夠雙雙進入16強嗎？這是繼2002年世界盃後兩隊再次上演奇蹟，但是能走多

世足運彩／日本、克羅垁西亞兩隊風格保守為主 推日本受讓及小分

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃淘汰賽 日本 VS 克羅埃西亞 比賽時間: 12/05 23:00 16強第五場，由E組第一的藍武士日本來迎戰F組第二的格子軍團，日本在小組賽戰績為2勝1負，

世足運彩／運彩怎麼買？熱門奪冠隊伍Top 10 網友認為「他們」最有冠軍相！

冠軍獎落誰家？卡達世界盃近日火熱開踢！在結束小組賽後，16強也出爐，馬上進行16強淘汰賽，讓全球球迷高度關注冠軍究竟會由哪一個國家拿下，是呼聲最高的巴西隊、上屆冠軍法國隊，還是即將退休的梅西和C羅所率

世足運彩／南韓勇夫出擊、巴西險勝足矣 推南韓和局或受讓1球

世界盃淘汰賽 巴西 VS 南韓 比賽時間: 12/06 03:00 若能擒服巴西，已落袋1.6億韓圜的南韓球員將再豪取2億韓圜。約合1.5萬美元的這筆獎金算不上什麼「重賞」，拿遭荷蘭淘汰的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。