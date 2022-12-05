世足運彩／日本、克羅垁西亞兩隊風格保守為主 推日本受讓及小分

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 日本 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/05 23:00

16強第五場，由E組第一的藍武士日本來迎戰F組第二的格子軍團，日本在小組賽戰績為2勝1負，於讓球盤表現上為2場過盤1場輸盤，大小球盤開出2場大於2.5球盤1場低於2.5球盤，日本三戰都也讓對手得分記錄，日本在小組戰三場，平均是發動85.6次進攻，場均26.3次危險進攻，場均能創造出3.6顆角球，得到平均9.6次自由球，在傳導方面，他們三場平均傳球數為360次，傳球成功率均值為75%，防守方面，成攻搶斷次數均19，阻截次數場均7.6，球員表現方面堂安律貢獻2顆入球，淺野拓磨與田中碧1顆入球，板倉幌，三笘薰，伊東純也各一次助攻，酒井宏樹4.0次場均搶斷，目前只以有板倉幌2黃，遠藤航，谷口彰悟，吉田麻也，山根視來四人身上有一張黃牌。

克羅埃西亞在小組賽戰績1勝2和，於讓球盤表現上為2場過盤1場輸盤，大小球盤開出兩場低於2.5球盤一場大於2.5球盤，克羅埃西亞小組賽有兩場得不到分，對手也沒分，在小組戰三場，平均是發動盤113.6次進攻，場均55次危險進攻，場均能創造出5顆角球，得到平均11次自由球，在傳導方面，他們三場平均傳球數為545.3次，傳球成功率均值為85%，防守方面，成攻搶斷次數17.3，阻截次數場均10，球員表現方面Andrej Kramarić2入球Lovro Majer，Marko Livaja各貢獻1顆，Ivan Perišić兩次助攻，Josip Juranović和Mislav Oršić有一次助攻表現，Dejan Lovren與Luka Modrić兩個人身上都各有一張黃牌。

日本已經進步很多，雖然球權還是常常被對方掌握，但最讓人詬病的體能問題，日本在此屆已看不到，就算說什麼西班牙放水才贏，我必須說，比賽不是放水對面就一定贏的，克羅埃西亞陣容老化，今年打完可能就要大換血，他們除了虐加拿大那場有得分外，其他都是0：0，相當讓人懷疑，但Luka Modrić所帶領的中場仍不可小看，但他一黃在身，很難踢的兇猛，國際盤口開出克羅埃西亞讓一半球（-0.5），歐洲競彩指數1.98，大小盤2.25（2/2.5），在後市讓球盤不變，歐指升2.03，亞盤往高水走，兩隊打的風格還是以保守為主，但個人也看積極許多的日本有望爆冷門

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運彩盤：2.5小 日本+1

國際盤：日本受讓半球

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