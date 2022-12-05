世足運彩／南韓勇夫出擊、巴西險勝足矣 推南韓和局或受讓1球
世界盃淘汰賽 巴西 VS 南韓
比賽時間: 12/06 03:00
若能擒服巴西，已落袋1.6億韓圜的南韓球員將再豪取2億韓圜。約合1.5萬美元的這筆獎金算不上什麼「重賞」，拿遭荷蘭淘汰的美國來說，雖然總獎金必須與女子國家代表隊平分，但大家仍能分享650萬美元。其實就算只能拿到一套燒餅油條，相信太極虎仍會勇夫出擊。尤其巴西除了內馬爾出戰成疑外，鋒、衛各添傷兵，似乎南韓仍可一搏。
然而，包括今年6月間1：5落敗，南韓10年來三度對陣巴西，總比數1：10；能因巴西並不致命的傷兵因素，拉近多少戰力差距？衡量各變數再參酌賠率，不如大膽點選擇南韓1球惜敗，獲贈「雖敗猶榮」匾額。
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南韓受讓一球或和局
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