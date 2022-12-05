世足運彩／黑馬能跑多遠？摩洛哥恐難過這一關 推西班牙不讓分
世界盃淘汰賽 摩洛哥vs.西班牙
比賽時間: 12/06 23:00
16強前面都沒有意外的是一般認定的強隊獲勝晉級，也只有阿根廷的讓一球沒過盤，其他包括荷蘭、英格蘭、法國等隊都至少贏2球。摩洛哥以小組賽第一的姿態晉級16強，已經算是本屆的黑馬球隊。歷來黑馬球隊能走到哪個階段，能走到4強寥寥無幾，而8強還有一些可能存在。
西班牙在前一場面對日本被逆轉，其實主要還是西班牙幾乎篤定晉級的輕忽，在比賽中間曾有幾分鐘的戰局是德國與西班牙都遭到淘汰。後來是因為德國無法在淨勝球超越西班牙而再度止步小組賽。
摩洛哥在小組賽雖說經過克羅埃西亞的考驗，也只能說克羅埃西亞踢不好。這一場黑馬傳奇能不走跑下去？我不認為可以。
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