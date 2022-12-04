世足運彩／英格蘭攻守兩相宜、塞內加的火力也不差 推薦走大分保險

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 英格蘭 VS 塞內加爾

比賽時間: 12/05 03:00

16強第四場，由B組第一的三獅軍團英格蘭來迎戰A組第二的特蘭加雄獅塞內加爾，英格蘭在小組賽戰績為2勝1合，於讓球盤表現上為2場過盤1場輸盤，大小球盤開出2場大於2.5球盤1場低於2.5球盤，英格蘭小組賽對手只有一場進球記錄，英格蘭在小組戰三場，平均是發動118.6次進攻，場均56.2次危險進攻，場均能創造出5.6顆角球，得到平均16次自由球，在傳導方面，他們三場平均傳球數為643.6次，傳球成功率均值為88.3%，防守方面，成攻搶斷次數9，阻截次數場均7，球員表現方面Marcus Rashford貢獻3顆入球，Bukayo Saka2顆入球，William Bellingham，Conor David Coady，Raheem Shaquille Sterling和Kieran Trippier都各1顆入球，Harry Edward Kane兩次助攻，其他還有五人各一助攻，目前只以有Jordan Brian Henderson身上有一張黃牌。

塞內加爾在小組賽戰績為2勝1敗，於讓球盤表現上為3場過盤1場輸盤，大小球盤開出一場低於2.5球盤兩場大於2.5球盤，塞內加爾小組賽有一戰被對手完封，在小組戰三場，平均是發動盤100.3次進攻，場均55.6次危險進攻，場均能創造出6.3顆角球，得到平均15.3次自由球，在傳導方面，他們三場平均傳球數為384.6次，傳球成功率均值為81%，防守方面，成攻搶斷次數10.6，阻截次數場均8.3，球員表現方面Boulaye Dia，Kalidou Koulibaly，Mbacke Dieng，FamaraDiédhiou與Ismaïla Sarr都各貢獻1顆，Ismail Jakobs和Iliman Ndiaye有一次助攻表現，目前Pape Alassane Gueye已經兩黃，Boulaye Dia，Ismail Jakobs，Formose Mendy，Pape AbouCissé四個人身上都各有一張黃牌。

英格蘭此戰應該會保有原本的4-3-3陣形以保守行事，少了Sadio Mane的特蘭加雄獅，猶如失去利牙，等他們的爪子還在，塞內加爾不斷有人跳出來建功，塞內加爾比較個人主義防守組織不太行，加上Alassane Gueye，黃牌累積停賽，對塞內加爾的中場而言是個很大打擊，國際盤口開出英格蘭讓一球（-1），歐洲競彩指數1.57，大小盤2.25（2/2.5），在後市讓球盤不變，亞盤賠率從高水降中水，歐指下降至1.52，英格蘭本身的進攻火力兇猛，守備也不錯，考慮到塞內加爾的火力其實也不差，建議走大分保險

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