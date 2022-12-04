世足運彩／法國主力體能儲備優勢、波蘭進球困難 推法國獨贏

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 法國 VS 波蘭

比賽時間: 12/04 23:00

16強第三場，由c組第二的紅白軍團波蘭來迎戰D組第一的高盧雄雞法國，法國在小組賽戰績為2勝1敗，於讓球盤表現上為2場過盤1場輸盤，大小球盤開出2場大於2.5球盤1場低於2.5球盤，法國小組賽對手都有進球記錄，法國在小組戰三場，平均是發動130次進攻，場均55.6次危險進攻，場均能創造出7.3顆角球，得到平均12.6次自由球，在傳導方面，他們三場平均傳球數為619.6次，傳球成功率均值為84.3%，防守方面，成攻搶斷次數25.6，阻截次數場均11.6，球員表現方面Kylian Mbappé貢獻3顆入球，Olivier Jonathan Giroud 2顆入球，Adrien Rabiot1顆入球，François Hernández兩次助攻，Antoine Griezmann，Ousmane Dembélé，Kylian Mbappé，Adrien Rabiot四人各有一次助攻表現，目前只以有Kenzo Guendouzi Olié身上有一張黃牌。

波蘭在小組賽戰績為1勝1敗1和，於讓球盤表現上為1場過盤1場輸盤1場走水，大小球盤開出三場低於2.5球盤零場大於2.5球盤，波蘭小組賽也有1場完封對手，但自己也兩場沒有分數，波蘭在小組戰三場，平均是發動87次進攻，場均25次危險進攻，場均能創造出3.3顆角球，得到平均14.3次自由球，在傳導方面，他們三場平均傳球數為312次，傳球成功率均值為75%，防守方面，成攻搶斷次數15.6，阻截次數場均8，球員表現方面Piotr Zieliński與Robert Lewandowski貢獻1顆入球，Robert Lewandowski有一次助攻表現，目前Jakub Piotr Kiwior，Grzegorz Krychowiak，Matthew "Matty" Cash，Przemysław Frankowski，跟Kamil Jacek Glik五個人身上都各有一張黃牌。

如果今天是比拿黃牌比賽，我想波蘭大概可以穩進四強吧！？波蘭在小組賽3場，控球權全都在對方手中，就連對沙烏地阿拉伯也不意外，陣中只有Robert Lewandowski這號巨星，他是個國際賽軟腳常錯失很多機會，法國在第三戰故意輸給突尼西亞，一保留主力的體力，國際盤口開出法國讓一球半（-1.5），歐洲競彩指數1.28，大小盤2.75（2.5/3），不過在後市讓球賠率上升高說，歐指上升至1.31，大小盤降2.5，法國主力在體能儲備上有優勢，波蘭自己本身進球困難，全仰仗守門員的英勇表現，不過今天裁判巴倫蘇艾拉上盤過盤率低，走個獨贏就好

運彩貓阿良哥推薦

運彩盤推薦：法國獨贏 正比2：1

國際盤推薦：法國-0.5，角球數9.5大

《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》

商品推薦