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世足運彩／英格蘭欲搶連勝先過塞內加爾十指關 推塞國受讓1球

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塞內加爾練球。 路透社
塞內加爾練球。 路透社

世界盃淘汰賽 英格蘭 VS 塞內加爾

比賽時間: 12/05 03:00

16強賽事進入第二天，目前沒有冷門開出的情況下，要注意莊家是不是磨刀霍霍準備大開殺戒。英格蘭在小組賽不負眾望地拿下分組第一挺進16強，但綜觀3場比賽對手，首場遇到還不在狀態內的伊朗、實力不錯但檔次有差的美國，以及本屆表現奇差無比的威爾斯，2勝1和戰績只能做參考，淘汰賽以後能否繼續上演進球秀值得觀察。

而以A組分組第二進入16強的塞內加爾近況則是越踢越好，首輪面對荷蘭展現韌性，次輪對上卡達兩球之差或勝，而最後一場更是力壓拚勝才能晉級的厄瓜多，球隊氣勢高昂，不可小覷。

再看盤口，呼聲及實力較好的英格蘭開出讓1球的深度，贏球即退本金，贏兩球以上便能收全，似乎有點太沒壓力，而且淘汰賽時常一球之差險勝，如阿根廷2:1澳洲，很有可能英格蘭險勝一球莊家就會做白工，這是不太可能的事情，猶記得歐洲盃法國和西班牙都開出讓1球的盤口，結果雙雙被逼和，這在淘汰賽可以進入延長分勝負的機制裡是很有可能出現的結果。

綜觀以上，建議大家關注塞內加爾受讓1球較佳。

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