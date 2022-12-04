世足運彩／日本對克羅埃西亞還能突圍嗎？推薦正規賽先求進球

世界盃淘汰賽 日本 VS 克羅埃西亞

比賽時間: 12/05 23:00

日本專門搞高賠率，在小組賽贏了德國以及西班牙，卻會輸給哥斯大黎加。現在面對控球以及技巧不輸德國與西班牙的克羅埃西亞，真的還是要看日本的耐心。

其實日本平均年齡比克羅埃西亞大，速度與體力並沒有優勢。克羅埃西亞會搶著先進球，而日本在上半場會比較保守。這場總進球數應該落在2-3球區間，或許在正規賽會和局，運彩投注以90分鐘為標的，看好踢和。

運彩推薦：

總進球數2-3球

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