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世足運彩／力足撕裂塞內加爾防線 推薦英格蘭讓一球

聯合新聞網／ 文／祥哥
英格蘭隊長凱恩。 路透社
英格蘭隊長凱恩。 路透社

世界盃小組賽 英格蘭 VS 塞內加爾

16強中，只有日本、法國與塞內加爾，小組賽時場場都有失球紀錄。合計失4球其實也還好，但讓卡達獲得讓地主舉國跪下來拜阿拉的小組賽惟一進球，又讓厄瓜多一度扳平，至少可以說，防守並不是塞內加爾足以令人寄以厚望的強項。

至於英格蘭，只有首戰有失球紀錄，而讓伊朗進了兩球，很大程度上是4：0大幅領先下隨便踢踢的結果。即使只從伊朗65分鐘首度破網算起，其實也踢成了2：2。由此反證英格蘭攻堅能力驚人，亦無不可。如果防守真的較不容易失常，看好塞內加爾防守正常發揮時擋不住英格蘭多點開花，允稱合宜。

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