世足運彩／沙國喚醒潘帕斯雄鷹澳洲難擋 推阿根廷基本贏2球

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃淘汰賽 阿根廷 VS 澳大利亞

比賽時間: 12/04 03:00

16強第二場，由C組第一的「潘帕斯雄鷹」阿根廷來迎戰D組第二的「袋鼠軍團」澳大利亞。阿根廷在小組賽戰績為2勝1敗，讓球盤表現上為2場過盤1場輸盤，大小球盤開出1場大於2.5球、2場低於2.5球。小組賽有2場完封對手，得要感謝阿拉伯打醒他們，這三場平均發動126.6次進攻，場均63.6次危險進攻，創造出7.3顆角球，得到平均16.3次自由球。在傳導方面，平均傳球數為663.3次，傳球成功率均值為87%；防守方面，成攻搶斷次數14.6，阻截次數場均7.6。

球員表現方面，Lionel Messi貢獻2顆入球，Alexis MacAllister 1顆入球，Enzo1顆入球Julian Alvarez1顆入球，Nahuel Lucero，Angel DiMaria，Lionel Messi各有一次助攻表現，目前Marcos Acuna與Gonzalo Montiel身上各有一張黃牌。

澳大利亞在小組賽戰績為2勝1敗，於讓球盤表現上為2場過盤1場輸盤，大小球開出兩場低於2.5球、一場大於2.5球。澳大利亞小組賽也有2場完封對手，防守實力也不能小看，平均發動99次進攻，場均31.3次危險進攻，創造出1.6顆角球，得到12次自由球；在傳導方面，平均傳球數為365次，傳球成功率均值為77.8%；防守方面，成攻搶斷次數15.6，阻截次數場均10.6。

球員表現方面Mathew Leckie，Mitchell Duke與Craig Goodwin都貢獻1顆入球，Riley McGree跟Mathew Leckie各有一次助攻表現，目前Aziz Behich，Jackson Irvine，Milos Degenek，Aaron Mooy跟Mitchell Duke身上都各有一張黃牌。

阿根廷在第一場比賽慘遭爆冷的情況下，挺住了壓力連下兩場胜利，狀態調整的十分迅速，尤其此屆為Lionel Messi最後一舞，阿根廷的戰鬥意志自然高強。兩隊在國際排名相差甚遠，澳大利亞常常處於被動，三場的控球率平均在3至4成，但反擊把握度很高，這也是阿根廷需要留意的地方。

國際盤口開出阿根廷讓二球（-2），歐洲競彩指數1.17，大小盤2.75（2.5/3），不過在後勢讓球盤跌一球半二（-1.5/2），歐指都上升至1.23，大小盤降2.5，基本上阿根廷贏澳大利亞兩球算是基本面，此場大小盤在於澳大利亞防守反擊是否能奏效，必須靠兇悍的犯規阻擋阿根廷進攻，所以罰牌數大也是可期的。

運彩貓阿良哥推薦

運彩盤推薦：阿根廷-1、正確比分阿根廷2：0，3：0，3：1

國際盤推薦：阿根廷讓一球半/二、罰牌次數4.5大

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