世足運彩／勢必拖荷蘭進點球大戰 推美國延續最會打和局趨勢
【文/Ks運彩分析師】
世界盃淘汰賽 荷蘭 VS 美國
比賽時間: 12/03 23:00
淘汰賽首場開始，如果正規時間分不出高下，那就會進入延長賽，甚至後面的點球大戰，勢必會分出個輸贏，但運彩只看正規時間內的成績喔，這需要特別留意。
美國後防真的猶如美國隊長的盾牌一樣堅韌，今年後防的表現實在無話可說，但進攻強度差強人意，拖進點球大戰，對他們來說就是再好不過的機會了。
荷蘭今年打的順風順水，從歐國盃開始就順到現在，要說他們是大黑馬也不為過，要進攻有進攻，要防守有防守，無可挑剔。
兩隊後防強悍度都有，而且美國實在太會打和局了，近八場就出現五場和局，本場看好兩隊殺入延長才能決勝負，故KS推薦正規時間內和局開出。
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