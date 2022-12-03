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世足運彩／勢必拖荷蘭進點球大戰 推美國延續最會打和局趨勢

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
荷蘭16強首戰對美國，看好雙方會進入點球大戰才分勝負，美國隊正規時間會全力逼平。 路透社
荷蘭16強首戰對美國，看好雙方會進入點球大戰才分勝負，美國隊正規時間會全力逼平。 路透社

【文/Ks運彩分析師】

世界盃淘汰賽 荷蘭 VS 美國

比賽時間: 12/03 23:00

淘汰賽首場開始，如果正規時間分不出高下，那就會進入延長賽，甚至後面的點球大戰，勢必會分出個輸贏，但運彩只看正規時間內的成績喔，這需要特別留意。

美國後防真的猶如美國隊長的盾牌一樣堅韌，今年後防的表現實在無話可說，但進攻強度差強人意，拖進點球大戰，對他們來說就是再好不過的機會了。

荷蘭今年打的順風順水，從歐國盃開始就順到現在，要說他們是大黑馬也不為過，要進攻有進攻，要防守有防守，無可挑剔。

兩隊後防強悍度都有，而且美國實在太會打和局了，近八場就出現五場和局，本場看好兩隊殺入延長才能決勝負，故KS推薦正規時間內和局開出。

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