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世足運彩／荷蘭真沒這麼強 推薦美國能咬住比分+1過關

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
美國在小組賽表現出色，運動戰裡未失一球，此戰一定會緊咬荷蘭拚進延長賽，推薦受讓+1分過關。 法新社
美國在小組賽表現出色，運動戰裡未失一球，此戰一定會緊咬荷蘭拚進延長賽，推薦受讓+1分過關。 法新社

【文/足彩神釣手】

世界盃淘汰賽 荷蘭 VS 美國

比賽時間: 12/03 23:00

2022世界盃小組賽踢得轟轟烈烈，幾乎每組都要到最後一輪才能確定分組晉級的是哪兩支隊伍。十六強第一場比賽就迎來兩支實力雄厚的隊伍，雙方都在小組賽未嘗敗績，A組的龍頭荷蘭對上B組第二的美國隊。

號稱無冕王的荷蘭隊今年世界盃肯定想一嘗捧杯滋味，小組賽2勝1平戰績毫無懸念獨走，PSV的鋒線哈克波(Cody Gakpo)連三場進球，火力驚人。看似前景一帆風順，但仔細斟酌比賽內容，第一場被塞內加爾逼到牆角，下半場結束前趁對方體力下滑才連進兩球取得勝利，第二場則是踢得有氣無力被厄瓜多逼和，而最後一場面對所有隊伍表現最差的地主卡達，自然是兵不血刃贏得勝利。綜觀三場比賽並不強勢，在實力落差較大的A組中取得不敗對於荷蘭並非難事。

反觀美國隊強碰英格蘭、威爾斯及伊朗毫不居下風，三場比賽1勝2和的戰績，拿走5分積分以分組第二之姿晉級。尤其是第二場逼平近況大好的英格蘭，還以無失球的紀錄在對方手上取分實在不容易，事實上，美國3場比賽只失1球，那顆還是對上威爾斯12碼被踢進，代表運動戰裡美國是沒有丟上任何一球的，防守表現十分驚人。

再來看看盤口，讓分盤開出荷蘭讓0.5球，依照世界排名與實力來看，荷蘭肯定是熱方，只要荷蘭贏球就能贏盤，玩家肯定不會放過賺錢的好機會，但莊家會在第一場16強就開出送錢場嗎？別忘了淘汰賽以後會有和局進入延長賽的機制，參照兩隊小組賽的表現，美國是有咬住比分拖進延長賽才分出勝負的可能，所以本場比賽建議關注美國受讓0.5球較佳。

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