世足運彩／美國能打硬仗、荷蘭攻守穩定 推薦2.5球小分

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃16強賽 荷蘭 VS 美國

比賽時間: 12/03 03:00

16強第一場，由A組第一的橘色軍團荷蘭來迎戰B組第二的美國。荷蘭在小組賽戰績為2勝1敗，於讓球盤表現上為1場過盤2場輸盤，大小球盤開出三場都低於2.5球盤。

荷蘭小組賽有2場完封對手，防守實力非常強悍，這三戰平均發動106.6次進攻，場均42次危險進攻，創造出4.3顆角球，得到平均18次自由球；在傳導方面，平均傳球數為575次，傳球成功率均值為81.3%。防守方面，成攻搶斷次數17，阻截次數場均8.3。

球員表現方面，Cody Mathes Gakpo貢獻3顆入球，Nathan Ake 1顆入球，Memphis Depay 1顆入球，Denzel Dumfries，Frenkie de Jong，Daley Blind，Steven Berghuis各有一次助攻表現，目前Frenkie de Jong與Memphis Depay身上各有一張黃牌。

美國在小組賽戰績為1勝2和，於讓球盤表現上為2場過盤1場輸盤，大小球盤開出三場都低於2.5球盤。美國小組賽有1場完封對手，並且還能逼和英格蘭，這三戰平均發動112.6次進攻，場均49.3次危險進攻，創造出5.6顆角球，得到平均11.6次自由球；在傳導方面，他們三場平均傳球數為488次，傳球成功率均值為85%；防守方面，成攻搶斷次數12.6，阻截次數場均4.6。

球員表現方面，Christian Mate Pulisic貢獻1顆入球，Timothy Wean 1顆入球，Sergino Dest跟Christian Mate Pulisic各有一次助攻表現，目前SerginSergino，Tim Ream，Weston McKennie，Tyler Adams，Kellyn Acoksta身上各有一張黃牌。

荷蘭九次世界杯小組賽全部順利晉級淘汰賽，可見團隊的系列賽經驗非常充足，Frenkie de Jong，Cody Mathes Gakpo，Davy Klaassen三人為荷蘭隊核心，荷蘭在國際賽場上已經連18場都有進球斬獲，攻擊品質穩定，美國雖進球數不高，但是很能打硬戰，小組賽曾0：0逼和英格蘭就是很好的證明，但不利的是Christian Mate Pulisic上戰進攻骨盆挫傷，能否參賽是未知數，國際盤口開出荷蘭讓半球（-0.5），歐洲競彩指數1.84，大小盤2.25（2/2.5），不過在後市亞盤賠率，歐指都上升，此戰還是要提防美國硬仗能力，建議博小球。

運彩貓阿良哥推薦

運彩盤推薦：2.5小分

國際盤推薦：2.5小分、荷蘭角球數讓1

《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》