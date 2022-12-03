世足運彩／波蘭只想守成難有建樹 推薦法國主力陣容強勢讓勝

聯合新聞網／ 文／Shiny
法國主力球員姆巴佩。 路透社
法國主力球員姆巴佩。 路透社

世界盃淘汰賽 法國 VS 波蘭

比賽時間: 12/04 23:00

法國小組賽最終戰，因為已提前晉級而做陣容大幅輪換，結果暴冷吞敗，原先預期很充足的板凳深度，看來還是有些落差。不過面對淘汰賽，想必他們是全主力應戰，前兩戰他們也展現強大的進攻能量，以及穩健的防守，因此這場只要穩穩踢，90分鐘內拿下勝利前進8強應該不成問題。

波蘭上役對陣阿根廷，為了穩住淨勝球優勢，全場踢得相當保守，幾乎直接放棄進攻，擺上鐵桶陣，鋒線上基本就只有萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）一個人單打獨鬥，此役估計也會以類似打法應戰，目標把戰線逼入延長是主要策略。雖然當家門將安澤斯尼（Wojciech Szczesny）本季聯賽狀態奇佳，小組賽也屢獻奇撲，甚至擋出梅西（Lionel Messi）的12碼罰球，但畢竟法國火力更加兇猛，保守的打法，防線炸鍋只是遲早的事。

綜觀雙方戰力，法國出線不成問題，若能早早打開大門，甚至可能上演大屠殺，基本強勢讓勝過盤應該很有機會，因此為主要推薦投注項目。

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法國讓勝

正比 2：0、3：1

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