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世足運彩／阿根廷越踢越好 讓勝袋鼠軍團不成問題

聯合新聞網／ 文／Shiny
阿根廷主將梅西練球。 美聯社
阿根廷主將梅西練球。 美聯社

世界盃淘汰賽 阿根廷vs澳洲

比賽時間: 12/04 03:00

阿根廷首戰踢到鐵板，敗給沙烏地阿拉伯，所幸後續拉出2連勝，還是順利以小組頭名出現，避開了重複上屆在16強跟法國交鋒。觀察阿根廷3場小組賽以來的表現，可以說是漸入佳境。首戰不穩的後防，在後2戰有解決，悲劇的中場看似也有些起色，整體球隊狀態可說是逐漸上升。唯一的隱憂是邊路大將迪馬里亞（Angel Di Maria）傳出傷情，此役能否上陣打上問號。

澳洲方面，作為小組中不被看好的球隊，最終戰靠著Mathew Leckie關鍵進球，爆冷擊敗瑞典取得晉級門票，對氣勢是很大的鼓舞，陣中其實也有不少旅歐球員，戰力確實也有寫下黑馬驚奇的空間。但綜觀整體因素，阿根廷讓勝的機率還是不小，保守可搏不讓，傾向分勝負格局，但大小球比較難說。

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阿根廷讓勝

正比 2：0、3：1

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