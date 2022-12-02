世足運彩／H組先踢讓巴西有操作空間 推薦喀麥隆+1與小分

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 巴西 VS 喀麥隆

比賽時間: 12/03 03:00

巴西於小組戰第二回1：0險勝瑞士，2連勝後已提前挺進16強。此役巴西隊使用4-3-3陣形，上半場也掌握節奏，不停在瑞士禁區狂轟球門區，但是仍無法入球；第66分鐘維尼修斯入球但被判越位取消，眼看就要和局，第83分卡塞米羅接獲羅德里戈助攻，以右腳外腳背破網破了僵局，最終就以這球險勝瑞士。巴西全場1張黃牌，發動146次進攻，68次危險進攻，5次射正，控球率53%，獲18次自由球8次角球，傳球成功率88%，21次成功搶斷，10次阻截。

喀麥隆於小組戰第二回3：3戰和塞爾維亞，此役用4-3-3陣型，上半場喀麥隆率先破門，但在上半傷停補時接連被塞爾維亞破網，下半53分鐘又被補一刀，眼看淘汰就在眼前時，阿布巴卡爾與莫庭站了出來將比數追平，最終和局搶下一分，讓這支非洲雄獅續命。喀麥隆全場91次進攻，36次危險進攻，獲17次自由球，1張黃牌，4顆角球，總控球率40%，傳球成功率72%，9次成功搶斷，19次阻截。

國際博奕機構此戰開巴西讓一球半二盤（-1.5/2）起步，歐洲競彩指數1.23，亞洲賠率0.91，大小分盤口3。巴西目前已經確定晉級，16強對手將是H小組一或二名。鑒於E，F小組賽事相繼結束後，我們可見西班牙巧妙排在小組第二，不會於16強對上克羅埃西亞；因此同樣的道理，巴西也不會想16強先碰到葡萄牙。由於H小組於2日台灣時間23：00先開場，巴西會在自己賽前知到H組排名順序，屆時可能有機會自己「挑對手」。

國際盤口後勢退至巴西讓一球/球半（-1/1.5）變化幅度巨大，在教頭預告會變陣下很可能派二軍上陣，尤其喀麥隆歐洲競彩指數也從11跌7，各種數據都顯示此戰佈滿了陰謀，建議先選喀麥隆最多只輸一球，比分走小球。

運彩貓阿良哥推薦

運彩盤推薦：喀麥隆讓分盤+1、2.5小分

國際盤推薦：喀麥隆+1.5球， 2.5小分

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