世足運彩／本屆改強攻可望破瑞士防線 推薦塞爾維亞贏球復仇

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 塞爾維亞 VS 瑞士

比賽時間: 12/03 03:00

塞爾維亞於小組戰第二回3：3與喀麥隆和局，目前一敗一和跟喀麥隆一起墊底，此役塞爾維亞隊使用3-4-2-1陣形，上半場兩邊比賽節奏打個非常的快，互相都有很強力的禁區進攻，上半29喀麥隆的卡斯特羅托率先破網，但在上半場傷停補時階段，塞爾維亞的帕夫洛維茨與米林科維奇接連入球、逆轉戰局；下半場第53米特羅維奇為塞爾維亞進第三球，眼看領先2分拉開優勢，但喀麥隆的阿布巴卡爾跟莫庭也在第63及66分鐘接連破門，兩方就此戰平到最後。塞爾維亞此戰全場僅1張黃牌，發動113次進攻，58次危險進攻，5次射正，控球率60%，獲8次自由球，3次角球，傳球成功率82%，15次成功搶斷，5次阻截。

瑞士於小組戰第二回0：1惜敗巴西，目前小組積分第二，瑞士隊此役用4-2-3-1陣型，全場被巴西壓在半場打，球隊只能找反擊機會，打的很被動，但也是瑞士一貫的作風，一直死守至下半場第83分鐘才被破網。瑞士全場65次進攻，27次危險進攻，獲13次自由球，1張黃牌，3顆角球，總控球率47%，傳球成功率84%，18次成功搶斷，4次阻截。

國際博奕機構此戰開塞爾維亞讓平手盤（-0）起步，歐洲競彩指數2.49，亞洲賠率0.88，大小分盤口2.25，其實這場該是瑞士讓球，因為FIFA,排名瑞士15塞爾維亞21，但可能塞爾維亞入球數較多所致。兩隊上屆世界盃也在同一組，但塞爾維亞1：2輸給瑞士被淘汰，有趣的是塞爾維亞這屆著重進攻，但4年前卻是重視防守，現今風格大改；對手瑞士一直以來對歐洲球隊戰績都不差，不過這屆防守漏洞不少，且常處被動，全靠門將神勇撲救。

預期塞爾維亞會延續這屆的作戰方針，攻勢會較瑞士積極，故我看好白鷹塞爾維亞此役能敖翔天際，不讓分直接贏球。

運彩貓阿良哥推薦

運彩盤推薦：塞爾維亞不讓分獨贏

國際盤推薦：塞爾維亞獨贏

《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》