世足運彩／南韓晉級機率太低、葡萄牙恐無戰意 看好小分有望

【文/Ks運彩分析師】

世界盃小組賽 日本 VS 西班牙

比賽時間: 12/02 03:00

葡萄牙不想面對巴西最好的方法，就是分組第一晉級，而目前確實非常有機會，面對實力較差的南韓，最少最少只要和局，就能以分組第一出線，就能先避開巴西了。

韓國唯一有機會晉級的方式就是贏下葡萄牙，還要祈禱迦納不要贏烏拉圭，而且自身還要贏葡萄牙兩球，這機率實在太低太低了，本場恐怕會讓一些沒上場過的球員多一些出場時間。

兩隊本場戰意都不會太濃，葡萄牙幾乎可以確定是分組第一，C羅等主將可能會看狀況替補上陣，進攻強度也不會太好，本場對於小分來說更為有利，故KS推薦小分過盤

Ks推薦：：

運彩盤：全場2.5球小分

國際盤：全場2.5球小分

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