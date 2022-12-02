世足運彩／兩隊防守好小組賽全開出小球 淘汰賽更謹慎全場2.5小可期

世界盃淘汰賽 荷蘭 vs 美國

比賽時間: 12/3 23:00

橙衣軍團本屆被看好至少有挺進八強的能力，最終小組賽確實以2勝1和7分的積分，順利小組首名晉級16強淘汰賽。雖然被各界詬病昔日那個華麗全攻全守的荷蘭足球已經不在，但這就是荷蘭主帥范加爾（Louis van Gaal）的足球哲學，場上踢得好不好看不重要，重點是要能贏，他接掌的荷蘭隊，近期已經17連不敗了，這種不容易輸的球隊，在淘汰賽上是很吃香的，不管遇到甚麼對手，都可以穩住戰局。

綜觀小組賽的表現，其實跟各方預期的差不多，坐擁隊長范迪克（Virgil van Dijk）領軍的三中衛體系，防守上問題不大，3戰僅丟1球。倒是進攻問題真的不小，3戰5球雖算不上太差，但集中在小將加克伯（Cody Gakpo）身上就有3球，要不是他跳出來，荷蘭肯定會踢得更加艱辛，其中雙翼衛球員的表現低迷是一大原因，過往特別像歐國杯，荷蘭的兩翼可說是進攻主軸，但本屆打不開，僅能靠中路的滲透，但效果有限，加上主力前鋒德佩（Memphis Depay）剛傷癒歸隊，表現也並非百分百，他們的進球能力還是存在隱憂。

美國這屆踢出自己北美高對抗性的強悍球風，以1勝2和晉級淘汰賽，後防線的表現特別值得肯定，3戰僅丟1球，其實進攻上也還算流暢有威脅，但就是欠缺臨門一腳，不過整理來說，其實實力不差，算是16強球隊中的黑馬之一。

值得留意的是，兩隊小組賽各3場，共6場比數全都是小球，可見兩邊都是善守並沉著的球隊，進入淘汰賽一定更加謹慎，所以小球是首推全場2.5小的方向，大膽可直接搏2球。勝負方面，荷蘭稍占上風，但踢法很保守，預估勝負是一球之內，保守可走荷蘭不讓，大膽可走讓和。

運彩推薦：

荷蘭讓和 或 全場進球2.5小

正比 1：0