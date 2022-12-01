世足運彩／非洲球隊場踢出血性烏拉圭恐遇大麻煩 推迦納受讓

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽 迦納 VS 烏拉圭

比賽時間: 12/02 23:00

迦納前一場與南韓上演對攻大戰，過程峰迴路轉，迦納先取得2-0的優勢後，瞬間被曹圭成連入二球追平比數，最後靠著庫杜斯(Mohammed Kudus)梅開二度，以3-2擊敗南韓。迦納目前排名小組第二，但仍不能鬆懈，今天對上南美傳統強隊烏拉圭，對手不在火熱狀態上，這很可能是近年來迦納最有機會給予打擊的機會。

烏拉圭先是被南韓逼平，接著更是被葡萄牙零封，一次中柱可能是運氣不好，但目前的三次射門中柱，可能就要找出問題所在。雖然對上世界排名61的迦納，但烏拉圭絲毫沒有本錢放鬆，本屆的非洲球隊每隊都韌性十足，場場踢出血性，烏拉圭這次恐怕將遇到大麻煩。

亞洲盤口開出烏拉圭讓0.75球，後續並無太大變動，先前對上世界排名28的南韓也讓出0.75球，今天對上排名61的迦納卻也是讓0.75球，判斷盤口支持力道不足，建議關注迦納能夠搶分較佳。

足彩神釣手推薦：

運彩盤：迦納 受讓+1

國際盤：迦納+0.5/1

《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》