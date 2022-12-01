世足運彩／已晉級但早放話不會讓南韓 看好葡萄牙不讓分勝

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 南韓 VS 葡萄牙

比賽時間: 12/02 23:00

南韓於小組戰第二回2：3惜敗迦納，目前還是有晉級一絲可能，此役南韓隊使用4-2-3-1陣形，上半場卻完全抵擋不了迦納的攻勢，45分鐘內就失掉兩球；不料下半場來自全北汽車的曹圭成宛如神明上升，第58分鐘及第61分鐘各頂進一球，替南韓追平戰局。但7分鐘過後，迦納庫利斯也踢進本場第二球要回領先，後面南韓雖掌握大多球權，但再也無法追平比數落敗。全場韓國2張黃牌，發動119次進攻，83次危險進攻，7次射正，控球率63%，獲10次自由球，12次角球，傳球成功率87%，15次成功搶斷，2次阻截。

葡萄牙於小組戰第二回0：2打敗烏拉圭，已經確定晉級16強。葡萄牙隊此役用4-3-1-2陣型，以C羅跟B費做主軸，上半就壓著烏拉圭前場打，可惜顆粒未收；下半場第54分鐘有了變化，B費破門而入為葡萄牙先馳得點，傷停補時第93分鐘又把握住12碼，直接鎖定勝利，葡萄牙也因此提前晉級。葡萄牙此戰有高達111次進攻，47次危險進攻，獲15次自由球，3張黃牌，6顆角球，總控球率41%，傳球成功率83%，10次成功搶斷，7次阻截。

國際博奕機構此戰開葡萄牙讓一球盤（-1）起步，歐洲競彩指數1.54，亞洲賠率0.93，大小分盤口2.5，有一句俗話叫前人種樹後人乘涼，但對今年的南韓隊來說，他們乘的不是涼，而是葡萄牙滿載的仇恨值，因回首2002日韓世界盃，南韓在對葡萄牙時小動作多又粗暴，加上當時主裁莫雷諾被外界疑為「黑哨」，讓南韓得利帶走勝利。葡萄牙此戰戰已經放話絕對不放鬆，雖然後勢葡萄牙讓球盤退至半一，但以陣容深度來看，還是相信葡萄牙能快意得勝兼復仇，且通過讓分考驗。

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