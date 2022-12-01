世足運彩／再遇全民公敵烏拉圭 推薦復仇心切的迦納受讓過關

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 迦納 VS 烏拉圭

比賽時間: 12/02 23:00

迦納於小組戰第二回3：2戰勝南韓，目前還是有晉級可能，此役迦納隊使用4-2-3-1陣形，上半場兩隊攻防發生很多衝突，而迦納展現了強大的攻勢，禁區危險進攻不斷，在第24分鐘由薩利蘇率先破門，第34分鐘庫利斯再補一刀，帶著2：0結束上半場；沒想到南韓曹圭成下半場168秒內就梅開二度追平戰局，不過迦納很快在第68分鐘由庫利斯梅開二度要回領先，最終帶走重要勝利。全場迦納2張黃牌，發動74次進攻，26次危險進攻，3次射正，控球率37%，獲14次自由球，5次角球，傳球成功率79%，17次成功搶斷，6次阻截。

烏拉圭於小組戰第二回0：2敗給葡萄牙，一和一敗使他們晉級之路出現困難，烏拉圭隊此役用3-5-2陣型，來強化中場前場串連，上半葡萄牙壓著烏拉圭前場打，光上半就獲四次角球，但烏拉圭守住攻勢；下半場第54分鐘，葡萄牙名將B費率先破門，逼得烏拉圭換上戈麥斯，蘇亞雷斯等經驗豐富老將企圖追分，但效果不如預期。傷停階段第93分鐘B費再獲12碼點球並穩穩射入，直接宣告對手死刑。烏拉圭全場107次進攻，43次危險進攻，獲13次自由球，2張黃牌，2顆角球，總控球率41%，傳球成功率73%，12次成功搶斷，12次阻截。

國際博奕機構此戰開烏拉圭讓半一盤（-0.5/1）起步，歐洲競彩指數1.78，亞洲賠率1.02，大小分盤口2.25，這戰幾乎決定誰是第二晉級。值得一提的是這兩隊在2010世界盃就結下樑子，當時烏拉圭蘇亞雷斯在比賽最後時刻用手將一顆必進球擋出，卻沒被裁判抓到，迦納因此錯失絕殺機會，最後在pk大戰惜敗。

因此對於迦納來說，烏拉圭是該國的全民公敵，這回兩隊再次相遇，迦納前兩戰進5球失5球，烏拉圭進0球失2球，盤勢接近下我看好「非洲黑星」迦納報仇得願，以及兩隊對攻大分！

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