世足運彩／日本已自己搞砸晉級優勢 推薦西班牙大勝給教訓
【文／運彩貓-阿良哥】
世界盃小組賽 日本 VS 西班牙
比賽時間: 12/02 03:00
日本於小組戰第二回0：1被哥斯大黎加擊敗，原本爆冷打敗德國的日本情勢大好，沒想到卻吃不了軟柿子，晉級出現巨大危機。此役日本隊使用4-2-3-2陣形，上半場沒有什麼攻勢，下半日本旅外球星接連上陣，也積極進攻，但3次射正都落空，反而第82分鐘被哥斯大黎加先破網，也因此輸了比賽。全場日本2張黃牌，發動142次進攻，39次危險進攻，3次射正，控球率56%，獲11次自由球，5次角球，傳球成功率87%，17次成功搶斷，4次阻截。
西班牙於小組戰第二回1；1戰和德國，幾乎已半隻腳跨進16強。西班牙隊此役用4-3-3陣型，上半場也主導節奏，40分遭法國呂迪格破門，但越位取消，第62分鐘莫拉塔為西班牙先進球，可惜領先沒多久，德國也在第83分鐘破門追平，雙方最後握手言和。西班牙此戰有99次進攻，38次危險進攻，獲16次自由球，6顆角球，總控球率64%，傳球成功率86%，17次成功搶斷，8次阻截。
國際博奕機構此戰開西班牙讓一球/球半盤（-1/1.6）起步，歐洲競彩指數1.42，亞洲賠率0.96，大小分盤口2.75，直說吧，我認為日本總教練森保一是智障，居然讓旅外球星替補，什麼鬼操作，如此小看哥斯大黎加，難怪輸，西班牙想小組第一晉級，如果上戰贏德國，也許西班牙可能放日本一馬，但今役西班牙已經不可能輕鬆踢，教頭也早就否認會有「陰謀論」挑對手的想法，絕對會全力以赴，看好會用一場大勝教訓戰略失誤的日本隊。
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