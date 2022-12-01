世足運彩／哥國該被打回原形 推薦德國贏2球是基本盤

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 德國 VS 哥斯大黎加

比賽時間: 12/02 03:00

哥斯大黎加於小組戰第二回1：0打敗日本，讓自己晉級之路出現生機，此役哥斯大黎加隊使用3-4-2-1陣形，上半場兩邊沒有什麼攻勢，下半兩邊衝突進攻不斷，發了6張黃牌，哥斯大黎加先擋下替補上陣的日本旅外球星門進攻，自己又於第81分鐘入球，奠定了勝利。全場哥斯大黎加3張黃牌，發動107次進攻，49次危險進攻，1次射正，控球率44%，獲22次自由球，0次角球，傳球成功率80%，25次成功搶斷，9次阻截。

德國於小組戰第二回總算回穩，以1；1戰和西班牙，晉級16強出現一絲希望，德國隊此役用4-2-3-1陣型，上半被西班牙主導節奏，雖然第40分鐘法國呂迪格率先破門，不過越位取消，雙方上半場踢平；下半場第62分鐘由西班牙的莫拉塔進球打破僵局，不過德國積極反攻，第83分鐘替補上陣的弗爾克魯格破網追平，最後誰也沒再進球只能言和。此戰德國全場88次進攻，38次危險進攻，獲15次自由球，5顆角球，總控球率36%，傳球成功率79%，29次成功搶斷，13次阻截。

國際博奕機構此戰開德國讓一球半/二球盤（-1.5/2）起步，歐洲競彩指數1.21，亞洲賠率0.88，大小分盤口2.75，哥斯大黎加本為魚腩之腑，小組實力最弱，德國被日本爆冷打敗後，已經毫無退路，除了要靠自己，也要西班牙幫忙，此戰對德國相當於決戰，不容一廝疏忽，預期能夠發揮正常實力穩穩拿下，贏2球通過讓分盤應是基本。

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運彩盤推薦：德國-1勝

國際盤推薦： 德國-1.5/2

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