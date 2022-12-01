快訊

南高屏93年次以前役男入伍兩年？事實查核中心：虛構捏造

國泰世華銀一再當機 金管會震怒要董總明天「喝咖啡」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足運彩／哥國該被打回原形 推薦德國贏2球是基本盤

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
德國逼平西班牙後應已找回信心，面對哥斯大黎加只要正常發揮，應能輕鬆過盤。 美聯社
德國逼平西班牙後應已找回信心，面對哥斯大黎加只要正常發揮，應能輕鬆過盤。 美聯社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 德國 VS 哥斯大黎加

比賽時間: 12/02 03:00

哥斯大黎加於小組戰第二回1：0打敗日本，讓自己晉級之路出現生機，此役哥斯大黎加隊使用3-4-2-1陣形，上半場兩邊沒有什麼攻勢，下半兩邊衝突進攻不斷，發了6張黃牌，哥斯大黎加先擋下替補上陣的日本旅外球星門進攻，自己又於第81分鐘入球，奠定了勝利。全場哥斯大黎加3張黃牌，發動107次進攻，49次危險進攻，1次射正，控球率44%，獲22次自由球，0次角球，傳球成功率80%，25次成功搶斷，9次阻截。

德國於小組戰第二回總算回穩，以1；1戰和西班牙，晉級16強出現一絲希望，德國隊此役用4-2-3-1陣型，上半被西班牙主導節奏，雖然第40分鐘法國呂迪格率先破門，不過越位取消，雙方上半場踢平；下半場第62分鐘由西班牙的莫拉塔進球打破僵局，不過德國積極反攻，第83分鐘替補上陣的弗爾克魯格破網追平，最後誰也沒再進球只能言和。此戰德國全場88次進攻，38次危險進攻，獲15次自由球，5顆角球，總控球率36%，傳球成功率79%，29次成功搶斷，13次阻截。

國際博奕機構此戰開德國讓一球半/二球盤（-1.5/2）起步，歐洲競彩指數1.21，亞洲賠率0.88，大小分盤口2.75，哥斯大黎加本為魚腩之腑，小組實力最弱，德國被日本爆冷打敗後，已經毫無退路，除了要靠自己，也要西班牙幫忙，此戰對德國相當於決戰，不容一廝疏忽，預期能夠發揮正常實力穩穩拿下，贏2球通過讓分盤應是基本。

運彩貓阿良哥推薦

運彩盤推薦：德國-1勝

國際盤推薦： 德國-1.5/2

《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》

免費玩預測、週週拿獎金、快加入運彩分析討論群，詳情請至運彩貓官網(wwincat.com)

世足運彩 卡達世足 wcup43

相關新聞

世足運彩／已晉級但早放話不會禮讓南韓 看好葡萄牙不讓分勝

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 南韓 VS 葡萄牙 比賽時間: 12/02 23:00 南韓於小組戰第二回2：3惜敗迦納，目前還是有晉級一絲可能，此役南韓隊使用4-2-3-1陣形，上半場卻

世足運彩／再遇全民公敵烏拉圭 推薦復仇心切的迦納受讓過關

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 迦納 VS 烏拉圭 比賽時間: 12/02 23:00 迦納於小組戰第二回3：2戰勝南韓，目前還是有晉級可能，此役迦納隊使用4-2-3-1陣形，上半場兩

世足運彩／日本已自己搞砸晉級優勢 推薦西班牙大勝給教訓

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 日本 VS 西班牙 比賽時間: 12/02 03:00 日本於小組戰第二回0：1被哥斯大黎加擊敗，原本爆冷打敗德國的日本情勢大好，沒想到卻吃不了軟柿子，晉級

世足運彩／哥國該被打回原形 推薦德國贏2球是基本盤

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 德國 VS 哥斯大黎加 比賽時間: 12/02 03:00 哥斯大黎加於小組戰第二回1：0打敗日本，讓自己晉級之路出現生機，此役哥斯大黎加隊使用3-4-

世足運彩／西班牙無須狂轟、日本後防也佳 看好2.5小分機率高

【文/Ks運彩分析師】 世界盃小組賽 日本 VS 西班牙 比賽時間: 12/02 03:00 西班牙雖然上一場被德國逼和，但依舊保持不敗紀錄，目前在分組還是排在龍頭的位置，加上自己勝負差非常大，

世足運彩／哥德戰盤口過熱 建議勿往人多地方走先跳過

【文/足彩神釣手】 世界盃小組賽 哥斯大黎加 VS 德國 比賽時間: 12/02 03:00 E組完賽前兩輪，沒人想到德國竟然只拿1分落居小組墊底，獲得1勝1平的西班牙暫居第一，日本與哥斯大黎加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。