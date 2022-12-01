世足運彩／西班牙無須狂轟、日本後防也佳 看好2.5小分機率高
【文/Ks運彩分析師】
世界盃小組賽 日本 VS 西班牙
比賽時間: 12/02 03:00
西班牙雖然上一場被德國逼和，但依舊保持不敗紀錄，目前在分組還是排在龍頭的位置，加上自己勝負差非常大，目前晉級可能性還是非常高的，本場面對日本，只要不輸，就能確定晉級。
日本在面對後防較差的哥斯大黎加反而沒能發揮，還被掛蛋，進攻方面不是那麼穩定，本場面對戰力更強的西班牙，還能否遇強則強呢？這恐怕不容易，能拖一場和局就已經是萬幸了，贏球機率實在不高。
兩隊打到第三場，體力上也會有些許負擔，攻守表現都會受到一些影響，而西班牙本場不需要贏就可以晉級，也沒必要狂轟猛炸，加上日本後防也不錯，兩隊打出小比分機率高，KS推薦小分過盤。
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