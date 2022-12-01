快訊

「班班吃石斑」確定跳票 陳吉仲：下學期變「班班好食材」

新北副秘書長及參事 傳遭張善政、蔣萬安挖角

只差一紙婚卻震撼情斷 分手泫雅1天後…DAWN發聲了

世足運彩／哥德戰盤口過熱 建議勿往人多地方走先跳過

聯合新聞網／ 運彩報馬仔／提供
德國對哥斯大黎加有一定要贏才穩晉級的壓力，但大家過於看好反而容易爆冷，建議這場謹慎下注。 美聯社
德國對哥斯大黎加有一定要贏才穩晉級的壓力，但大家過於看好反而容易爆冷，建議這場謹慎下注。 美聯社

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽 哥斯大黎加 VS 德國

比賽時間: 12/02 03:00

E組完賽前兩輪，沒人想到德國竟然只拿1分落居小組墊底，獲得1勝1平的西班牙暫居第一，日本與哥斯大黎加則是3分在手爭奪，本組還沒有人能確定晉級或淘汰，最後一輪絕對是殺的難分難捨，精采絕倫。

德國上一場在80分鐘後總算追平西班牙各取1分，綜觀整場比賽其實沒有太多機會，球隊狀態是比首輪回升一點但也沒有到預期的實力發揮，而哥斯大黎加面對上場演出驚奇擊敗德國的日本，在80分鐘後演出絕殺全取3分，雖然日本調度令人質疑，但賽前奪冠賠率倒數的哥斯大黎加卻是展現無比韌性，球隊氣勢高昂，擁有晉級機會的情況下，相信對上德國也不會輕言放棄。

讓分盤口11月初開盤德國讓1.5球，結果盤口越調越深，甚至讓到2.5/3，連升5盤誇張的調動代表資金多往德國走，盡量避免人多的地方，且德國如果這麼有優勢，為何莊家開盤只開1.5球呢？綜合以上推薦哥斯大黎加受讓2.5/3。

足彩神釣手推薦：

運彩盤：建議跳過

國際盤：哥斯大黎加+2.5/3

更多世界盃分析，歡迎PressPlay訂閱『足彩神釣手』:https://reurl.cc/7oGM5k

更多運彩資訊，歡迎參閱運彩報馬仔(https://www.fengyuncai.com)

《本文由運彩報馬仔授權，未經同意禁止轉載》

世足運彩 卡達世足 wcup43

相關新聞

世足運彩／哥國該被打回原形 推薦德國贏2球是基本盤

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 德國 VS 哥斯大黎加 比賽時間: 12/02 03:00 哥斯大黎加於小組戰第二回1：0打敗日本，讓自己晉級之路出現生機，此役哥斯大黎加隊使用3-4-

世足運彩／西班牙無須狂轟、日本後防也佳 看好2.5小分機率高

【文/Ks運彩分析師】 世界盃小組賽 日本 VS 西班牙 比賽時間: 12/02 03:00 西班牙雖然上一場被德國逼和，但依舊保持不敗紀錄，目前在分組還是排在龍頭的位置，加上自己勝負差非常大，

世足運彩／哥德戰盤口過熱 建議勿往人多地方走先跳過

【文/足彩神釣手】 世界盃小組賽 哥斯大黎加 VS 德國 比賽時間: 12/02 03:00 E組完賽前兩輪，沒人想到德國竟然只拿1分落居小組墊底，獲得1勝1平的西班牙暫居第一，日本與哥斯大黎加

世足運彩／對上日本論基本盤 推西班牙讓球勝價碼合理

世界盃小組賽 日本 VS 西班牙 比賽時間: 12/02 03:00 雖說評估比賽卻慘遭結果打臉是常事，但對於小組賽首戰前，我基於對森保一由建軍以至於用兵均未甚認同而支持德國，日本卻硬是爆冷勝

世足運彩／格子軍團克羅埃西亞血戰老紅魔比利時 推薦和局

世界盃小組賽 克羅埃西亞 VS 比利時 比賽時間: 12/01 23:00 比利時大將德布勞內說球隊太老了，恐無法奪冠；累得教頭還得出面消毒。這位世界頂尖中場高齡32，自然有資格傷感韶華流

世足運彩／與澳洲爭奪晉級席位 推丹麥非贏不可讓分勝

【文／運彩貓-阿良哥】 世界盃小組賽 澳洲 VS 丹麥 比賽時間: 11/30 23:00 丹麥於小組戰第二回的賽事1：2敗給法國，中止在國際賽場對法國的二連勝，也使自己落入淘汰邊緣，此

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。