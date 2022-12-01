世足運彩／哥德戰盤口過熱 建議勿往人多地方走先跳過
【文/足彩神釣手】
世界盃小組賽 哥斯大黎加 VS 德國
比賽時間: 12/02 03:00
E組完賽前兩輪，沒人想到德國竟然只拿1分落居小組墊底，獲得1勝1平的西班牙暫居第一，日本與哥斯大黎加則是3分在手爭奪，本組還沒有人能確定晉級或淘汰，最後一輪絕對是殺的難分難捨，精采絕倫。
德國上一場在80分鐘後總算追平西班牙各取1分，綜觀整場比賽其實沒有太多機會，球隊狀態是比首輪回升一點但也沒有到預期的實力發揮，而哥斯大黎加面對上場演出驚奇擊敗德國的日本，在80分鐘後演出絕殺全取3分，雖然日本調度令人質疑，但賽前奪冠賠率倒數的哥斯大黎加卻是展現無比韌性，球隊氣勢高昂，擁有晉級機會的情況下，相信對上德國也不會輕言放棄。
讓分盤口11月初開盤德國讓1.5球，結果盤口越調越深，甚至讓到2.5/3，連升5盤誇張的調動代表資金多往德國走，盡量避免人多的地方，且德國如果這麼有優勢，為何莊家開盤只開1.5球呢？綜合以上推薦哥斯大黎加受讓2.5/3。
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國際盤：哥斯大黎加+2.5/3
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