世足運彩／格子軍團克羅埃西亞血戰老紅魔比利時 推薦和局
世界盃小組賽 克羅埃西亞 VS 比利時
比賽時間: 12/01 23:00
比利時大將德布勞內說球隊太老了，恐無法奪冠；累得教頭還得出面消毒。這位世界頂尖中場高齡32，自然有資格傷感韶華流逝，但比利時團隊平均年齡27.8，還略低於巴西與阿根廷，也只稍高於克羅埃西亞的27.4；這就自認不行了，實在是真服老。
但碰上平均年齡26.2的摩洛哥時，比利時的確以0：2爆冷輸球。這也導致本戰克羅埃西亞踢和就行，比利時卻非贏不可。當然，想贏就能贏，事情就好辦了。而另一邊，格子軍團也不至於蠢到認為光逡巡中後場就能搏和。無論客觀背景為何，這就是場勢均力敵、難分高下的惡鬥。
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