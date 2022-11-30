世足運彩／摩洛哥表現比預期好 推薦不讓分勝加拿大鎖定16強

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 摩洛哥 VS 加拿大

比賽時間: 12/01 23:00

加拿大於小組戰第二回1：4被克羅埃西亞擊潰，已經小組賽淘汰。此役加拿大隊使用4-4-2陣形，這場雖然加拿大先馳得點，但在上半場就被逆轉，下半幾波進攻無法追平，又被拉開分差，全場加拿大2張黃牌，發動107次進攻，38次危險進攻，2次射正，控球率52%，獲13次自由球，2次角球，傳球成功率84%，15次成功搶斷，6次阻截。

摩洛哥於小組戰第二回2；0打敗比利時，掌握了晉級16強門票。摩洛哥隊此役用4-4-2陣型，雖然此場主要主要在比利時手中，但摩洛哥守的很好，讓比利時無法成功進球，然後掌握關鍵反擊。摩洛哥全場88次進攻，24次危險進攻，獲13次自由球，1顆角球，總控球率34%，傳球成功率84%，33次成功搶斷，9次阻截。

國際博奕機構此戰開摩納哥讓平半盤（-0/0.5）起步，歐洲競彩指數2.20，亞洲賠率0.94，大小分盤口2.25，目前小組情勢上，摩洛哥克羅埃西亞都是1勝1和，積分為4，但摩洛哥對比利時上有對戰優勢，除非比利時擊敗克羅埃西亞，比淨勝球若又不如格子軍團，摩洛哥就會被淘汰。雖然機率不高，但還是自助贏球比較保險，看好摩洛哥直接贏球鎖定16強門票。

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