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世足運彩／比利時難再失常 格子軍團若掌握節奏看好踢小分

聯合新聞網／ 運彩貓／提供
上屆季軍戰提前在小組賽上演，預期比利時難再有失常表現，不過克羅埃西亞若能掌控節奏，此戰小分機率大。 新華社
上屆季軍戰提前在小組賽上演，預期比利時難再有失常表現，不過克羅埃西亞若能掌控節奏，此戰小分機率大。 新華社

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 克羅埃西亞 VS 比利時

比賽時間: 12/01 23:00

克羅埃西亞於小組戰第二回4：1痛擊加拿大，使自己小組積分與摩洛哥並列，此役克羅埃西亞隊使用4-3-3陣形。這場克羅埃西亞的中場有出色的發揮，雖然開在兩分鐘就被加拿大進球，但在上半36，44追回並超前，下半及傷停補時再入兩球。全場克羅埃西亞2張黃牌，發動100次進攻，60次危險進攻，10次射正，控球率48%，獲8次自由球，5次角球，傳球成功率84%，25次成功搶斷，10次阻截。

比利時於小組戰第二回0：2爆冷敗給摩洛哥，陷入淘汰危機，比利時隊此役用4-2-3-1陣型，比利時全場控制的快七成的球權，禁區進攻次數是對面兩倍，但一直進不了球，比利時全場128次進攻，46次危險進攻，獲15次自由球，9顆角球，總控球率66%，傳球成功率88%，15次成功搶斷，7次阻截。

國際博奕機構此戰開比利時讓平半盤（-0/0.5）起步，歐洲競彩指數2.21，亞洲賠率0.96，大小分盤口2.5，克羅埃西亞目前積分4，比利時積分3，誰輸這場就淘汰，莊家雖然一開始雖看好比利時，但我覺得歐洲紅魔表現有失水準，克羅埃西亞中場實力依然很穩建，後市國際盤降平手盤，我認為對勝負難料，如果此戰是克羅埃西亞如果掌握節奏，比賽可能往保守型去跑，小分易打出。

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