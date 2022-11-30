世足運彩／萊萬vs.梅西大對決 晉級關鍵戰難進球推薦小分
【文／運彩貓-阿良哥】
世界盃小組賽 波蘭 VS 阿根廷
比賽時間: 12/01 03:00
波蘭於小組戰第二回2：0打敗沙烏地阿拉伯，讓自己晉級之路出現光明，此役波蘭隊使用4-4-2陣形，上半場波蘭的進攻十分兇猛，防守也是非常的強悍，光上半就吃了三黃，39分鐘齊林斯基率先得點，82分萊萬終於踢入他世界盃第一球，終場就兩球帶走勝利。全場波蘭3張黃牌，發動82次進攻，32危險進攻，3次射正，控球率35%，獲15次自由球，4次角球，傳球成功率77%，13次成功搶斷，9次阻截。
阿根廷於小組戰第二回2：0戰勝墨西哥，晉級16強保有一絲希望，阿根廷隊此役用4-4-2陣型，上半阿根廷進攻被墨西哥壓制，只有一次射整，下半靠著梅西一技左腳冷箭，後續費南德斯再一勁射助拳，阿根廷得以續命。阿根廷全場114次進攻，42次危險進攻，獲23次自由球，4顆角球，總控球率58%，傳球成功率79%，14次成功搶斷，7次阻截。
國際博奕機構此戰開阿根廷讓一球盤（-1）起步，歐洲競彩指數1.55，亞洲賠率0.96，大小分盤口2.5，阿根廷在陣容強度遠勝波蘭，這場可以說是萊萬跟梅西對決，不過萊萬在世界盃表現向來讓人搖頭，光是上戰才在世界盃進第一球，就知不可信賴太多，並且在盤口後勢阿根廷升盤至一球/球半，提高了強度，不過在大小盤上也是下修，關鍵戰都會守比較緊，最可能只贏1-2球。
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運彩盤推薦：阿根廷-1、2.5球小分
國際盤推薦： 2.25球（2/2.5）小分
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