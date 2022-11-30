世足運彩／贏球企圖心更勝墨西哥 推薦再信受讓的沙國一次

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 沙烏地阿拉伯 VS 墨西哥

比賽時間: 12/01 03:00

沙烏地阿拉伯於小組戰第二回0：2敗給波蘭，目前還是有晉級可能，此役沙烏地阿拉伯隊使用4-1-4-1陣形，上半場兩隊攻防發生很多衝突，上半兩隊就合計4黃牌，上半44分波蘭禁區犯規，達薩里操刀12碼但未射入。事實上沙烏地阿拉伯此戰進攻波數是波蘭1.5倍，可惜都無法有效入球，全場沙烏地阿拉伯2張黃牌，發動113次進攻，61次危險進攻，5次射正，控球率65%，獲17次自由球，5次角球，傳球成功率85%，14次成功搶斷，9次阻截。

墨西哥於小組戰第二回0：2敗給阿根廷，一和一敗使他們晉級之路一片黑暗，墨西哥隊此役用5-3-2陣型，此陣為強化後防的陣容，上半墨西哥攻勢兇猛，禁區危險進攻不斷，但是墨西哥中場不強，也讓阿根廷在下半反擊進了兩球輸掉比賽，墨西哥全場94次進攻，25次危險進攻，獲17次自由球，2顆角球，總控球率42%，傳球成功率77%，18次成功搶斷，13次阻截。

國際博奕機構此戰開墨西哥讓半一盤（-0.5/1）起步，歐洲競彩指數1.72，亞洲賠率0.94，大小分盤口2.25，墨西哥在第二戰用出5後場陣，其實就說明打算跟阿根廷拼和，可惜沒奏效，也說明墨西哥已經失去企圖心，阿拉伯不一樣，面對有名將萊萬的波蘭，阿拉伯非常積極，球場就是有企圖心的那方贏，所以不多說，我就再信阿拉伯一次！

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