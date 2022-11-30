世足運彩／突法戰已可視為友誼賽 無壓力推薦2.5球大分
【文/Ks運彩分析師】
世界盃小組賽 突尼西亞 VS 法國
比賽時間: 11/30 23:00
法國二連勝，早早就能確定可以進入淘汰賽，本場打起來肯定會更加輕鬆，主力上場時間也會做調整，基本上可以當作友誼賽來踢，畢竟只要不輸，就是分組第一了，本場後場應當不會太積極。
突尼西亞基本上是很難去期待他有什麼機會能夠晉級了，本身實力確實跟分組其他球隊有些許落差，尤其在進攻表現真的比較糟糕，兩場下來目前也只進了一顆，但後防也只掉一顆球，或許在最後一場輕鬆打的情況下，能夠改變一些戰局。
兩隊席次應當不會有太大的改變，突尼西亞本場應該會變陣去爭取本屆第一顆進球，而法國有著穩定的進攻表現，進球數是可以期待，本場大分機率高，KS推薦大分過盤。
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