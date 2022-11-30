世足運彩／法國已晉級可能踢得保守 推薦突尼西亞讓分雙勝

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽 突尼西亞 VS 法國

比賽時間: 11/30 23:00

世界盃小組賽來到最後一輪，D組戰況激烈，除了法國已取得兩勝確定以分組第一之姿晉級16強，其餘三隊都還有力拼淘汰賽的資格。

高盧雄雞法國隊前兩場以4-1及2-1的比數取得6分積分，首場因實力差距落後1球下能夠連入4球大炒袋鼠軍團，次輪遇上實力堅強的丹麥局面其實有來有往，最終還是靠著基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）驚人的體能與速度門前得分終結童話軍團。

手握六分的情況下最後一場無須和突尼西亞硬碰硬增加主力球員受傷的機會，也避免紅黃牌累積到16強讓情勢更為險峻，預計會有一定程度的輪替以防憾事發生。換句話說，法國隊戰意可能沒有前兩戰如此高昂。

反觀突尼西亞，首輪逼平丹麥，次輪卻意外輸給澳洲隊，目前手握1分佔居墊底，如果這場贏球的話，還是有一拚分組第二的機會，只不過前兩場毫無進球數的迦太基之鷹末輪一定會加強進攻，畢竟相同積分下必須比淨勝球再來比進球數必須積極搶攻才有優勢。

本場讓分盤口在法國讓1與讓1/1.5之間游走，以法國戰意不明可能踢得保守，以及突尼西亞一定會全力搶勝的對比下，讓分盤有點過度強調法國的優勢，建議關注突尼西亞受讓1.25球較佳。

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