世足運彩／波蘭壯闊空優在手足堪一戰 推對阿根廷受讓一球

世界盃小組賽 波蘭 VS 阿根廷

比賽時間: 12/01 03:00

若本戰踢和，則沙烏地阿拉伯只要能擊敗墨西哥，便能制霸C組。既然能形成這局勢，就知道那個「只要」，並不是湊字數才提的。因為同時開賽，沒得觀望伸縮，阿根廷與波蘭只能基於上述假定，全力赴戰。

那麼，尚未失球、踢和就能晉級的波蘭，本戰只會更強調寓攻於守的戰略。巨星領軍的阿根廷能否突破波蘭防線？得靠他們自己本事；說真的，賽前無從評估。只知道波蘭雖然重守，但也並不是全員在龍門前疊羅漢，反擊拳也實在夠嗆。尤其是相對於阿根廷，波蘭陣容深度，且擁有「空優」；綜觀全局，並未明顯居於劣勢。

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波蘭受讓一球