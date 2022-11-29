世足運彩／葡萄牙已晉級不會全力 南韓頑強受讓可搏

世界盃小組賽 南韓 VS 葡萄牙

比賽時間: 12/02 23:00

南韓上役先丟2球，後續雖靠曹圭成（Cho Gue-Sung）梅開二度扳平戰局，但最終還是以2：3惜敗，最階段狂轟猛攻，始終相當接進破門，卻未能成功，士氣很傷。兩戰踢完1平1負1分積分，晉級之路不樂觀。不過兩場比賽，南韓皆踢出韌性，不管是首戰踢平烏拉圭，還是次役上演大反攻，都能感受到南韓的求勝渴望，而且其實球隊整體實力也不差，就是運氣差了一些。

葡萄牙以2：0擊退烏拉圭後，以2連勝之姿順利提前前進16強，除了中場雙B的發揮外，C羅的穩定表現也是關鍵。雖然放話此役不會讓南韓好過，但做一些陣容輪換，以及為淘汰賽做戰術演練，都是可以預期的，因此以百分百戰力應戰機會不高，但整體實力仍強大。

南韓前兩戰雖未嘗勝果，但展現出的頑強讓人印象深刻，加上葡萄牙提前晉級，心態多少會有所放鬆，南韓受讓可期。大小球方面，看好雙方踢得不那麼拘謹，建議大球方向。

推薦結果：

南韓受讓 或 全場進球數2.5大