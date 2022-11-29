世足運彩／藍武士或再上演驚奇 推薦日本受讓全場大球

世界盃小組賽 日本 VS 西班牙

比賽時間: 12/02 03:00

藍武士上役爆冷中箭落馬，遭哥斯大黎加1：0擊退，不僅原本有望提前鎖定16強門票的如意算盤破碎，目前在晉級之路反而變得相當被動，贏球或踢和都不一定能百分百晉級，輸球則會直接打包回家。主帥森保一的排兵部陣成為眾矢之的，第二戰棄狀態絕佳的海外組前鋒先發，反而派上國內組選手，結果上半場虛度光陰，最終在下半場遭對手快速反擊一劍封喉，輸得相當可惜。綜觀日本陣容，其實真的不差，上役落敗可說是輕敵所致，但日本很會跟比自己紙面實力強的球隊，打以小博大的戰役，此戰或許還是有再寫驚奇的可能。

西班牙次輪同樣拱手將提前晉級的門票拋出，原本領先德國，最終卻被逼平，出線的懸念延到此役。無敵艦隊本屆的戰力堅強無疑，經過主帥恩里克（Luis Enrique）的調教，更是有衝擊大力金盃的本錢，可惜上役進球後太過保守，未能全取3分提前晉級。三線上戰力完整，特別是中場非常華麗且具創造力，預估賽事走向依舊由他們掌握球權，日本應該主打防守反擊。

綜觀整體因素，西班牙實力無疑高一個檔次，但藍武士首輪也展現過了他們贏球的決心與頑強，看好在90分鐘內立於不敗，受讓可期。大小球方面，看好整體節奏大開大合，因此略看大球方向。

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日本受讓 或 全場2.5球大