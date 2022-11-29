世足運彩／與澳洲爭奪晉級席位 推丹麥非贏不可讓分勝

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 澳洲 VS 丹麥

比賽時間: 11/30 23:00

丹麥於小組戰第二回的賽事1：2敗給法國，中止在國際賽場對法國的二連勝，也使自己落入淘汰邊緣，此役丹麥隊使用3-4-2-1陣形，這場兩邊打得算不分上下，丹麥攻勢猛烈，克里斯藤森雖幫助丹麥追平比數，但沒在最後關頭阻擋姆巴佩進球，只能吞敗，全場丹麥2張黃牌，發動101次進攻，57次危險進攻，2次射正，控球率52%，獲5次自由球，4次角球，傳球成功率86%，19次成功搶斷，5次阻截。

澳大利亞於小組戰第二回1：0戰勝突尼西亞，澳大利亞隊此役用4-4-2陣型，澳大利亞在上半場的23分鐘，杜克便立功進球，整場突尼西亞也發動了非常多波的攻勢，但澳大利亞都守下，最後帶走勝利，澳大利亞全場109次進攻，38次危險進攻，獲19次自由球，52顆角球，總控球率42%，傳球成功率68%，19次成功搶斷，11次阻截。

國際博奕機構此戰開丹麥讓一球/球半盤（-1/1.5）起步，歐洲競彩指數1.46，亞洲賠率1.05，大小分盤口2.5，兩邊此戰都是關鍵，丹麥若能贏這場比賽，積分將可超過澳大利亞晉級16強，而澳大利亞只要不敗就進16強，一邊會強力攻擊一邊會整場死守，決定起來很困難，個人主觀還是認為丹麥贏，沒有理由。

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