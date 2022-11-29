世足運彩／法國可能進一球就擺大巴陣 對突尼西亞博小分

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 突尼西亞 VS 法國

比賽時間: 11/30 23:00

法國於小組戰第二回的2：1打敗丹麥，報了今年歐國聯上的仇，也已經確認晉級16強，此役法國隊使用4-2-3-1陣形，這場兩邊打得難分難解，上半場僵持不下，61分姆巴佩進球打破了僵局，但7分鐘後克里斯滕森進球追平了比數，直到86分姆巴佩梅開二度，奠定了勝利，全場法國1張黃牌，發動108次進攻，49次危險進攻，7次射正，控球率48%，獲10次自由球，6次角球，傳球成功率86%，20次成功搶斷，10次阻截。

突尼西亞於小組戰第二回0：1敗於澳大利亞，突尼西亞隊此役用3-4-2-1陣型，突尼西亞在上半場的23分鐘，被對方杜克進球，整場突尼西亞發動了非常多波的攻勢，但卻無法將球送進網，只能以1分差飲恨，突尼西亞全場137次進攻，40次危險進攻，獲15次自由球，5顆角球，總控球率58%，傳球成功率76%，18次成功搶斷，8次阻截。

國際博奕機構此戰開法國讓一球半盤（-1.5）起步，歐洲競彩指數1.33，亞洲賠率1.05，大小分盤口2.5，兩邊具有相當大的實力差距，盤口開一球半其實已經小看了法國，基本上突尼西亞是已經可以算淘汰的球隊，戰鬥意志不明，後市盤口降一球盤，我認為法國可能進一球就開擺大巴陣，所以博小也是選擇。

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