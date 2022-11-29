世足運彩／近年沒輸過威爾斯 推薦英格蘭全力踢輾過讓分

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 威爾斯 VS 英格蘭

比賽時間: 11/30 03:00

威爾士於小組戰第二回0：2敗於伊朗，使他們晉級出現死局，此役威爾斯隊使用3-5-2陣形，這場威爾斯主導了比塞節奏，整場幾乎壓在伊朗半場，可是進攻都功虧一簣，對面伊朗禁區與門將固若金湯，擋下威爾斯9次射門，86分門將亨尼西吃紅牌，加上傷停補時失誤，讓威爾斯瞬間的跌入地獄。

全場威爾斯1張黃牌1張紅牌，發動134次進攻，62次危險進攻，6次射正，控球率62%，獲12次自由球，2次角球，傳球成功率78%，10次成功搶斷，6次阻截。

英格蘭於小組戰第二回0：0戰和美國，英格蘭隊此役用4-4-3-1陣型，英格蘭在半場控球率上，並沒有完全壓著美國打，反倒讓美國有多波進攻禁區的機會，以角球來看，英格蘭進攻沒很積極，英格蘭全場106次進攻，52次危險進攻，獲15次自由球，3顆角球，總控球率55%，傳球成功率87%，12次成功搶斷，3次阻截。

國際博奕機構此戰開英格蘭讓一球盤（-1）起步，歐洲競彩指數1.56，亞洲賠率0.98，大小分盤口2.5，英格蘭由於在第二戰與美國踢平，使得他們小組第一出線的情況出現問題，若同時伊朗贏美國，而自己輸或和局，可能輪落小組第二，十六強會對上H組第一的葡萄牙，這絕對不是英格蘭樂見。後勢國際盤升一球/球半，加上近年來英格蘭沒在各項賽事輸過威爾斯，看好英格蘭能通過讓分盤考驗。

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