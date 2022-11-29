世足運彩／美伊政治世仇對決難得分 推伊朗受讓求個不敗
【文／運彩貓-阿良哥】
世界盃小組賽 伊朗 VS 美國
比賽時間: 11/30 03:00
伊朗於小組戰第二回2：0戰勝威爾斯，使他們晉級出現希望。此役伊朗隊使用4-4-1-1陣形，雖然被威爾斯主導了節奏，全場發動的進攻次數是伊朗的1.5倍，但伊朗禁區與門將固若金湯，擋下9次射門，傷停補時伊朗靠威爾斯失誤進了兩球驚險勝出。全場伊朗2張黃牌，發動83次進攻，46次危險進攻，6次射正，控球率39%，獲11次自由球，7次角球，傳球成功率66%，19次成功搶斷，14次阻截。
美國於小組戰第二回0：0戰和英格蘭，美國隊此役用4-4-2陣型，先不論英格蘭有沒有放水的嫌疑，本場在防守數據上，美國是贏過英格蘭的，控球率上美國也沒有輸英格蘭太多，總之這場讓我感覺有協議的味道。美國全場82次進攻，32次危險進攻，獲9次自由球，7顆角球，總控球率45%，傳球成功率84%，12次成功搶斷，3次阻截。
國際博奕機構此戰開美國讓半一盤（-0.5/1）起步，歐洲競彩指數1.79，亞洲賠率1.03，大小分盤口2.25球，這場除了可能決定誰第2名晉級外，同時世人皆知美國與伊朗於政治上也是仇敵，兩邊可能都會拼盡所能阻止得分，這兩隊勝負難定，後市國際盤美國降半球，基本莊家已看弱美國，受讓的伊朗能求個不敗。另外特殊玩法中的罰牌數大，也是可以考慮。
運彩貓阿良哥推薦
運彩盤推薦：伊朗受讓1球勝
國際盤推薦： 2.25球小分、罰牌4.5大
《本文由運彩貓wwincat.com授權，未經同意禁止轉載》
免費玩預測、週週拿獎金、快加入運彩分析討論群，詳情請至運彩貓官網(wwincat.com)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言