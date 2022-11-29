世足運彩／美伊政治世仇對決難得分 推伊朗受讓求個不敗

【文／運彩貓-阿良哥】

世界盃小組賽 伊朗 VS 美國

比賽時間: 11/30 03:00

伊朗於小組戰第二回2：0戰勝威爾斯，使他們晉級出現希望。此役伊朗隊使用4-4-1-1陣形，雖然被威爾斯主導了節奏，全場發動的進攻次數是伊朗的1.5倍，但伊朗禁區與門將固若金湯，擋下9次射門，傷停補時伊朗靠威爾斯失誤進了兩球驚險勝出。全場伊朗2張黃牌，發動83次進攻，46次危險進攻，6次射正，控球率39%，獲11次自由球，7次角球，傳球成功率66%，19次成功搶斷，14次阻截。

美國於小組戰第二回0：0戰和英格蘭，美國隊此役用4-4-2陣型，先不論英格蘭有沒有放水的嫌疑，本場在防守數據上，美國是贏過英格蘭的，控球率上美國也沒有輸英格蘭太多，總之這場讓我感覺有協議的味道。美國全場82次進攻，32次危險進攻，獲9次自由球，7顆角球，總控球率45%，傳球成功率84%，12次成功搶斷，3次阻截。

國際博奕機構此戰開美國讓半一盤（-0.5/1）起步，歐洲競彩指數1.79，亞洲賠率1.03，大小分盤口2.25球，這場除了可能決定誰第2名晉級外，同時世人皆知美國與伊朗於政治上也是仇敵，兩邊可能都會拼盡所能阻止得分，這兩隊勝負難定，後市國際盤美國降半球，基本莊家已看弱美國，受讓的伊朗能求個不敗。另外特殊玩法中的罰牌數大，也是可以考慮。

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運彩盤推薦：伊朗受讓1球勝

國際盤推薦： 2.25球小分、罰牌4.5大

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