世足運彩／厄瓜多能拖則拖塞內加爾勢難施展 推小分更有利
【文/Ks運彩分析師】
世界盃小組賽 厄瓜多 VS 塞內加爾
比賽時間: 11/29 23:00
塞內加爾上一場把卡達踢爆，3-1獲得首勝，晉級之路就是這場決勝負了，開局應當就會採取比較偏進攻的陣容，但能否突破厄瓜多後防又是另一回事了，而自身後防表現也不會太差，應當還是能有所抵抗。
厄瓜多目前在分組仍有不敗的優勢，目前在分組跟荷蘭並列前兩位，而本場只要和局就能晉級，本場持續看好厄瓜多延續前面兩場的態勢，用絕對的防守來爭取對手犯錯的機會，塞內加爾的傳球技巧沒有那麼出色，以目前後防狀態來看，相當有機會延續低失分的數據表現。
兩隊防守強度都不差，雖然塞內加爾本場會加強進攻強度，但厄瓜多能拖則拖，也會讓塞內加爾非常難施展，加上兩隊後防都不錯，本場對於小分來說應該更為有利。
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