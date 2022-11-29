世足運彩／厄瓜多逼平就晉級 仍主推塞內加爾受讓次推和局

【文/足彩神釣手】

世界盃小組賽 厄瓜多 VS 塞內加爾

比賽時間: 11/29 23:00

厄瓜多在前一場對上荷蘭，踢出他們的風采，全場壓著荷蘭踢，完全不像是世界排名44名的球隊，各種小組配合跟傳導都比荷蘭更精彩，本場只要守住一場和局，就能夠晉級16強淘汰賽，只要不輸就能贏，使本場和局機率不容忽視。

塞內加爾前一場透過3-1大勝地主國卡達，找到進球的感覺，本場對上厄瓜多，只有取勝，才能晉級16強，只要是和局或是輸球，都將直接淘汰，本場勢必藉著上場破門的迪亞(Boulaye Dia)和薩爾(Ismaïla Sarr)等人突破防守，才有機會取勝晉級。

亞洲盤口開出平手盤起步，後續往厄瓜多升盤到0.25球高水，結合近況來看，應該信任塞內加爾能至少不敗，爭取晉級機會。

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