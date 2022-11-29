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世足運彩／美國崇虛務而賈實禍？推伊朗受讓一球

聯合新聞網／ 文／祥哥
美國即將迎戰伊朗。 法新社
美國即將迎戰伊朗。 法新社

世界盃小組賽 伊朗 VS 美國

比賽時間: 11/30 03:00

美國足協以支持伊朗女權為由，一度在臉書與推特P掉伊朗國旗上的國徽，彷彿嫌原本民心就視美帝如寇讎的伊朗臨陣戰意不夠濃厚，踢起來不過癮。但本戰誰勝誰晉級，若連三和就要出局的美國，事實上局勢還比較不利。

即使不利，贏了就好。然而，FIFA世界排名第16與第20名之爭，難道美國真占了什麼大優勢？即使用「免疫橋接」原理，以兩隊與英格蘭、威爾斯對戰結果來評估，在此例中似乎也不管用。惟可想見，若怒火與恨意能轉換成力量，尚未證明自己具有鋒銳攻擊力的美國，本戰不知將遇到多大阻難。期待美國大勝，似乎並不合理。

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