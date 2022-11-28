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世足運彩／板凳深度超級深 法國可能輪換仍有望讓勝過盤

聯合新聞網／ 文／Shiny
衛冕軍法國穩紮穩打。 新華社
衛冕軍法國穩紮穩打。 新華社

世界盃小組賽 突尼西亞 VS 法國

比賽時間: 11/30 23:00

突尼西亞前兩戰一勝一平，只有一分積分，最大問題出在進攻，一球未盡鋒線火力堪憂，防守上倒是還不錯。而法國部分，以二連勝之姿，率先取得淘汰賽門票，鋒線的華麗與爆發力，相信讓有看球賽的人都印象深刻，主力格里茲曼（Antoine Griezmann）在戰術體系上也很適應，發揮出比俱樂部母隊還好的表現。而中後場戰力雖受傷兵影響，但仍是世界頂級。此役雖然有可能做輪換，調節主體體能，並尋找更多可用之兵，但法國板凳深度甚深，預期影響不大，整理戰力看好還是能輕鬆取勝，雖突尼西亞防守不差，但恐還是難擋高爐雄機伶俐的攻勢，讓分過盤可期。大小分方面則微妙，看好法國火力，所以略看大球方向。

運彩推薦結果：

法國讓勝 或 總進球全場2.5大

正比 0：3、1：3

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